Николас Кейдж озвучил почти 10 минут забавных реплик для Dead by Daylight ©

Появление Николаса Кейджа в игре Dead by Daylight вызвало большой интерес у фанатов: вчера знаменитая кинозвезда дебютировал на тестовых серверах игры. После его выхода стало очевидно, сколько работы Кейдж вложил в эту роль, так как один пользователь на Reddit собрал все его голосовые реплики в одном видеоролике, который длится почти 10 минут.

Кейдж кричит и играет в своей манере, которая стала мемом во всем Интернете. Есть реплики, которые явно относятся к целям и лечению, но есть и просто случайные восклицания, которые связаны с его способностями. Это действительно верное воплощение актера, которого многие полюбили.

В настоящее время игроки могут бесплатно опробовать выжившего Николаса Кейджа в Dead by Daylight, зайдя в Public Test Beta на Steam. Персонаж выйдет для всех платформ 25 июля, то есть игрокам придется подождать всего пару недель, прежде чем он станет доступен в полноценной игре. В то же время, наверняка появится бесчисленное количество видеороликов, в которых персонаж Кейджа разговаривает сам с собой, чтобы дать полное представление о том, чего ожидать.