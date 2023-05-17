Николас Кейдж присоединится к Dead by Daylight в грядущем дополнении ©

По неожиданному повороту событий голливудский актёр Николас Кейдж собирается войти в мир игр ужасов в популярной видеоигре ужасов на выживание «Dead by Daylight». Это захватывающее событие как для поклонников игры, так и для Кейджа. Известный своими напряженными и часто эклектичными выступлениями, Кейдж обещает добавить новый уровень волнения и непредсказуемости в захватывающую атмосферу ужасов игры.

Dead by Daylight— многопользовательская (4 на 1) хоррор-игра, в которой один игрок берет на себя роль свирепого убийцы, а остальные четыре игрока — выжившие, которые должны ускользнуть от убийцы и сбежать, не будучи пойманным. Игра приобрела популярность благодаря интенсивному игровому процессу и включению персонажей из различных франшиз ужасов. Включение Николаса Кейджа обязательно внесет уникальный поворот в динамику игрового процесса.

Детали персонажа Кейджа и того, как он будет включен в игру, еще не раскрыты. Поклонникам придется подождать до 5 июля, чтобы узнать больше о том, чего ожидать от этого захватывающего сотрудничества.