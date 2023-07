Николас Кейдж вновь стал героем геймплейного трейлера Dead By Daylight ©

Авторы Dead By Daylight выпустили свежий трейлер, посвященный новому герою - Николасу Кейджу. Голливудский актер, о котором говорили в мае, а официально объявили в июне 2023 года, станет 38-м персонажем Dead By Daylight.

Случайно вызвав Сущность на съемочной площадке, Николас Кейдж попадает в ловушку опасного царства, наполненного ужасающими Убийцами. Кейджу предстоит выбраться из тумана, используя свои уникальные возможности Драматургия, Партнер по сцене и Сюжетный поворот, которые отражают его актерскую карьеру.

В новом трейлере демонстрируется геймплей выжившего персонажа Кейджа и его преимущества: он строит генераторы, помогает другим выжившим и спасается от убийц, преследующих его на карте.

Выход Николаса Кейджа на сцену Dead By Daylight намечен на 25 июля, вместе с пакетом глав Dead by Daylight Nicolas Cage для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.