Смотрим как Николас Кейдж пытается выжить в геймплейном тизер-трейлере DLC для Dead by Daylight ©

На Summer Game Fest был показан геймплейный трейлер из DLC с участием Николаса Кейджа для игры Dead by Daylight.

Только что мы стали свидетелями довольно странного сотрудничества. Разработчики Dead by Daylight выпустили тизер грядущего DLC (ниже). Он показывает, что к популярной онлайн-игре ужасов на этот раз присоединится персонаж из реальной жизни, а именно актер Николас Кейдж.

Эта ситуация довольно необычна, так как до сих пор мы получали максимум персонажей, лицензированных у популярных брендов. В частности, в игре появится Брюс Кэмпбелл в роли Эша Уильямса (глава "Эш против Зловещих мертвецов"). Таким образом, это первый случай, когда в игру отправляется реальный человек.

Согласно анонсу, подробности о DLC мы получим 5 июля. Сам релиз, с другой стороны, может состояться вскоре после этого. Согласно достоверным утечкам с сайта DBDLeaks, именно в этом месяце выйдет глава, посвященная только выжившим (именно на этой стороне баррикады, скорее всего, окажется Николас Кейдж).