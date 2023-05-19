Трейлер новой главы Dead by Daylight переносит игроков на чужую планету ©

28-я глава Dead by Daylight была подтверждена как еще одна оригинальная история, и нелицензированный новый убийца, выживший и карта наверняка расстроят некоторых поклонников игры ужасов.

Исторически сложилось так, что в юбилейной главе, которая каждый год выпадает на июнь, выпускается лицензированная совместная работа, например, Пирамидоголовый из Silent Hill или легендарный Немезида из Resident Evil, которые занимают достойное место в нашем списке убийц из DBD, и фанаты надеялись на что-то подобное в восьмой год. Одна из утечек предположила, что новым убийцей Dead by Daylight станет Чужой, и, по правде говоря, она не ошиблась.

Новая оригинальная глава вместо этого перенесет Dead by Daylight в неизведанное ранее царство, поскольку мы высадимся на чужую планету и впервые в DBD испытаем научно-фантастический ужас. Некоторые из ранних утечек и предположений о том, что в этой юбилейной части будет фигурировать "Чужой", оказались не совсем ошибочными, поскольку новый убийца - это некое биомеханическое существо с превосходным интеллектом, обратившееся против человеческой расы.

Названный "Сингулярностью", новый убийца способен запускать мясистые капсулы, которые могут прилипать к любой поверхности - даже к выжившим. Сингулярность может проецировать свое сознание в эти биоподушки, чтобы исследовать карту и шпионить за выжившими, получая ценную информацию. Для лучшего контекста мы представляем, что эта механика будет действовать аналогично Шарлотте и Виктору.

Нового выжившего зовут Габриэль Сома, он был последним оставшимся человеком на этой планете (пока, конечно, Сущность не заманила его в Туман). Будучи первым выжившим с голосовыми репликами в трейлере, Габриэль намекает на еще большие потенциальные изменения в игре, поскольку до сих пор диалоги были только у лицензированных персонажей. Мы уже знаем, что сам Николас Кейдж записал голосовые реплики - а также все свои собственные ворчания и стоны - перед своим невероятным и удивительным дебютом в качестве выжившего в DBD.

Габриэль - опытный техник, и его преимущества отражают это: он адаптирует набор инструментов, чтобы быстрее ремонтировать генераторы. У него также есть перк чтения ауры и перк, помогающий защититься от убийцы, так что он довольно хороший универсал.

В главе "Конец передачи" также появится новый предмет для выживших - ЭМИ. Появляясь на любой карте только тогда, когда вы вступаете в противостояние с Сингулярностью, ЭМИ работает подобно спрею первой помощи Вескера или коробкам для выпиливания лобзиком Свиньи. Выжившие могут использовать ЭМИ, чтобы обнаружить и отключить биоподы убийцы, а также снять эксклюзивный для Сингулярности эффект "Скользящего потока". Этот эффект возникает, когда в выжившего непосредственно попадает биоподом, и позволяет убийце телепортироваться в место, где находится пострадавший. В отличие от большинства других эксклюзивных для убийц предметов карты, ЭМИ отключает не только ваш собственный эффект скольжения, но и эффект скольжения любого другого выжившего.

Новые убийца и выживший в Dead by Daylight появятся на тестовых серверах 23 мая, а глава 28, End Transmission, выйдет 13 июня 2023 года.