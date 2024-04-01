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Dead by Daylight 14.06.2016
Экшен, Мультиплеер, Ужасы, От первого лица, От третьего лица
7.7 859 оценок

В Dead by Daylight стартовало временное событие My Little Oni в честь 1-го апреля

monk70
Новости

В этом году компания Behavior Interactive активно празднует первое апреля в Dead by Daylight. Разработчик объявил, что те, кто войдет в систему с настоящего момента до 3 апреля в 16:00 по московскому времени, получат «небольшие изменения» в Dead by Daylight Trials с «My Little Oni».

В событии My Little Oni игроки сражаются с Они размером с Кайдзю. Фактически, Они не только возвышаются над Выжившими, но и сами Выжившие меньше. Единственное, что могут сделать Выжившие, — это дотянуться до Генераторов и воздействовать на них, чтобы попытаться сбежать.

В этом режиме выжившие не имеют доступа к предметам, сундукам, подвалам или поддонам. А поскольку они «слишком маленькие и хрупкие» для Крюка, смерть приходит только в образе Мори.

К счастью, если вам не нравится играть в этом режиме, вы можете выбрать стандартные испытания Dead by Daylight из главного меню игры.

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