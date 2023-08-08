В трейлере кроссовера Dead by Daylight с "Чужим" показали Эллен Рипли и назвали дату релиза главы ©

Это коллаборация, о которой фанаты просили уже много лет. Начиная с сегодняшнего дня, игроки могут загрузить публичную тестовую сборку и познакомиться с двумя культовыми франшизами, объединившимися в одну незабываемую игру. История разворачивается, когда Ксеноморф становится новым Убийцей вместе с Эллен Рипли, новой Выжившей. На фоне жутких обломков корабля "Ностромо" фанаты смогут отправиться в глубины космоса и попытаться одержать верх над своей жертвой или выбраться живым.

Dead by Daylight: Alien выходит на всех платформах 29 августа 2023 года.

"Чужой" был и остается одной из лучших научно-фантастических историй, и сотрудничество с 20th Century Games по воплощению этой истории в Dead by Daylight - большая честь для всех нас в Behaviour Interactive, - говорит Матье Коте, руководитель отдела партнерства Behaviour Interactive.

Ксеноморф - воплощение убийцы-невидимки - быстрый и мощный, он может поразить выживших своим острым как бритва хвостом. Сила Ксеноморфа, называемая режимом бегуна, позволяет ему ходить на четырех ногах и становиться более незаметным, значительно уменьшая радиус своего ужаса. Икона ужасов и научной фантастики, он является идеальным смертоносным убийцей: удивляет даже самых находчивых Выживших и заставляет их "сдаться"...

"Как здорово, что в Dead by Daylight появилась такая икона ужасов", - заявил Дэйв Ричард, креативный директор Dead by Daylight. "Его внешний вид сам по себе поражает, наводит страх... но то, что он присутствует в нашей игре, да еще и преподносит ужасающие сюрпризы, открывает возможности для увлекательного стратегического геймплея. Я горжусь тем, чего мы добились с помощью этой главы".

Dead by Daylight — многопользовательский экшен-хоррор, в котором один игрок становится жестоким убийцей, а еще четверо — выжившими. Цель убийцы — принести в жертву как можно больше выживших. Цель выживших — объединиться, чтобы сбежать от убийцы и остаться в живых.