Обновление 35 для Dead Cells доступно в альфа-версии, приносит новое проклятое оружие и многое другое ©

Обновление 35 для Dead Cells уже доступно, по крайней мере, в альфа-версии. Оно принесет новые элементы культовой механики проклятий, а также новые легендарные аффиксы и многое другое. Естественно, вы можете получить доступ к альфа-версии Dead Cells только на ПК, поэтому вам не повезло, если вы играете в недавно выпущенную версию для PS5.

Тем не менее, игроки на ПК могут рассчитывать на новое оружие и механику, связанную с проклятием. Первое новое оружие, Анафема, представляет собой метательное оружие, которое проклинает вас, если оно во что-нибудь попадает, а второе, Потворство, наносит критический урон, если вы не прокляты.

Третье новое оружие — Мизерикорд, который наносит критический удар, если у врага, которого вы атакуете, меньше половины здоровья. Если ваша атака не убивает цель, вы получаете проклятие. Лучше будьте осторожны с этим оружием.

В обновлении 35 Dead Cells также были добавлены три новых врага. Первым идет Полный неудачник, «который не сможет причинить тебе вред», но который будет цепляться за тебя и проноситься сквозь тебя. Если вы его убьете, вы накопите 3 очка проклятия.

Тем временем Несущий Судьбу проклинает вас с каждой атакой, которой он вас поражает, и если у вас есть 50 стаков проклятия, вы мертвы.

Наконец, есть Проклинающий, который выпускает снаряд, который, как вы уже догадались, добавляет стеки проклятий и наносит вам урон, если попадает в вас.

Есть также три новые мутации. Проклятая колба дает вашему флакону здоровья бесконечные заряды, но вы будете получать 20 стаков проклятия каждый раз, когда лечитесь с его помощью.

Проклятая энергия — это мутация, которая сохраняет вам жизнь в течение 2 секунд с 1 HP, и если вы убьете что-нибудь за это время, вы останетесь живы. В противном случае вы умрете мгновенно по истечении этих 2 секунд.

Последняя новая мутация — «Демоническая сила», которая увеличивает ваш урон на 30%, если вы прокляты, причем этот бонус увеличивается на процентный пункт для каждого стека проклятий.

Это новое обновление Dead Cells также добавляет несколько новых легендарных аффиксов, а также пару исправлений баланса и некоторые новые настройки головы для Обезглавленного.