Продано более 10 миллионов копий Dead Cells ©

Разработчики популярной инди-игры в жанре roguelite Dead Cells, Evil Empire и Motion Twin объявили сегодня, что за шесть лет, прошедших с момента ее первого запуска в раннем доступе в Steam в 2017 году, было продано более 10 миллионов копий игры.

Последовательный запуск версии 1.0 на ПК и консолях в 2018 году, колоссальные 34 бесплатных обновления и более поздние запуски на мобильных устройствах — все это помогло добиться долгосрочного успеха на всех основных мировых территориях, подтолкнув игру к редко попадающим в чарты территориям продаж для независимой заголовок.

Удивительный список бесплатных обновлений Dead Cells включает в себя объемные дополнения к контенту, которые предоставили фанатам новые способы играть в игру, многочисленные дополнения и улучшения оружия и предметов, дополнительные уровни, множество врагов и масштабные перекрестные события с участием популярных персонажей из других известных игр. инди-игры, такие как Hotline Miami, Shovel Knight и другие. Хорошо зарекомендовавшие себя четыре платных DLC для Dead Cells, в том числе новаторское недавнее дополнение «Return to Castlevania», созданное в беспрецедентном сотрудничестве с Konami, также продолжают стимулировать развитие игры.