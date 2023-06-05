Dead Cells 10.05.2017
8.8 480 оценок

Продано более 10 миллионов копий Dead Cells

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monk70
Новости

Разработчики популярной инди-игры в жанре roguelite Dead Cells, Evil Empire и Motion Twin объявили сегодня, что за шесть лет, прошедших с момента ее первого запуска в раннем доступе в Steam в 2017 году, было продано более 10 миллионов копий игры.

Последовательный запуск версии 1.0 на ПК и консолях в 2018 году, колоссальные 34 бесплатных обновления и более поздние запуски на мобильных устройствах — все это помогло добиться долгосрочного успеха на всех основных мировых территориях, подтолкнув игру к редко попадающим в чарты территориям продаж для независимой заголовок.

Удивительный список бесплатных обновлений Dead Cells включает в себя объемные дополнения к контенту, которые предоставили фанатам новые способы играть в игру, многочисленные дополнения и улучшения оружия и предметов, дополнительные уровни, множество врагов и масштабные перекрестные события с участием популярных персонажей из других известных игр. инди-игры, такие как Hotline Miami, Shovel Knight и другие. Хорошо зарекомендовавшие себя четыре платных DLC для Dead Cells, в том числе новаторское недавнее дополнение «Return to Castlevania», созданное в беспрецедентном сотрудничестве с Konami, также продолжают стимулировать развитие игры.

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Dead Cells "Трейнер +13" [1.9 - 34] {FLiNG}
Dead Cells "Трейнер +13" [1.9 - 34] {FLiNG}
Комментарии: 1
Ваш комментарий
z8TiREX8z

Крутой игре, крутые продажи! Прошел ее за 2,5 часа

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