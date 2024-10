Dead Island 2 и Gris добавят в библиотеку PlayStation Plus

Sony Interactive Entertainment представила список новых игр, которые будут доступны подписчикам расширенных тарифов PlayStation Plus Extra и Deluxe с 15 октября. Информация появилась в официальном блоге компании.

В каталоге PlayStation Plus Extra и Deluxe появятся такие игры, как:

Кроме того, в классический каталог добавятся:

Dino Crisis;

Siren;

R-Type Dimensions EX.

Также стоит напомнить, что с 1 октября подписчики базовой версии PlayStation Plus Essential могут установить такие игры, как Dead Space Remake, Doki Doki Literature Club Plus! и WWE 2K24. Эти проекты будут доступны, пока активна подписка. Ранее, 26 сентября, тарифы Extra и Premium (Deluxe) пополнились игрой The Last of Us Part I.