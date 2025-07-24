Dead Island 2 стала доступна на Mac

Dead Island 2: Ultimate Edition официально вышла на Mac, впервые предлагая пользователям Apple полноценный, захватывающий опыт истребления зомби. Dead Island 2: Ultimate Edition для пользователей Mac включает всё необходимое:

Дополнения к сюжетным играм Haus и SoLA

Бонусное оружие и наборы персонажей

Дополнительный игровой контент для максимального набора инструментов для выживания

Сражаетесь ли вы с нежитью в одиночку или в команде с друзьями, Dead Island 2 предлагает кооперативный многопользовательский режим с подбором игроков, зависящим от платформы.

Игра Dead Island 2, оптимизированная для производительности и графики Mac, предлагает юмор и захватывающие бои совершенно новой аудитории.