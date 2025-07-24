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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.3 2 740 оценок

Dead Island 2 стала доступна на Mac

monk70 monk70

Dead Island 2: Ultimate Edition официально вышла на Mac, впервые предлагая пользователям Apple полноценный, захватывающий опыт истребления зомби. Dead Island 2: Ultimate Edition для пользователей Mac включает всё необходимое:

  • Дополнения к сюжетным играм Haus и SoLA
  • Бонусное оружие и наборы персонажей
  • Дополнительный игровой контент для максимального набора инструментов для выживания

Сражаетесь ли вы с нежитью в одиночку или в команде с друзьями, Dead Island 2 предлагает кооперативный многопользовательский режим с подбором игроков, зависящим от платформы.

Игра Dead Island 2, оптимизированная для производительности и графики Mac, предлагает юмор и захватывающие бои совершенно новой аудитории.

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