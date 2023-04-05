Dead Island 2 21.04.2023
8.5 755 оценок

Для Dead Island 2 уже готов патч 1.02

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monk70
Новости

Через пару недель, наконец, можно будет заполучить Dead Island 2, новую игру в жанре экшн от Deep Silver и Dambusters Studios. Она будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox, и теперь у нас есть возможность увидеть, сколько весит игра в двух версиях для консолей Sony. А именно, речь идет о 19,916 ГБ для PlayStation 4 и 48,219 ГБ для PlayStation 5.

Как всегда, информация поступает из PlayStation Game Size, учетной записи Twitter, которая мониторит серверы PlayStation в поисках информации о предстоящих играх. Как вы можете видеть, разница между двумя версиями заметна, как будто это две разные игры. Кроме того, обе версии Dead Island 2 учитывались с одним и тем же обновлением.

Очевидно, то, что сообщается, не является официальным, но обычно PlayStation Game Size является надёжным источником. Следовательно, если предположить, что ошибок нет, вполне вероятно, что версия для PlayStation 5 содержит ассеты гораздо более высокого качества, чем версия для PlayStation 4. Обычно между двумя поколениями консолей есть различия в весе игр, но редко они бывают настолько явными. Иногда даже версия для PS5 весит меньше благодаря более современным методам сжатия.

Dead Island 2 будет доступен с 21 апреля 2023 года, а предварительная загрузка будет доступна с 19 апреля 2023 года.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Siroy

Всё как всегда. Т.е. для нормальной игры стоит обождать эдак квартальчик, когда выйдет патч за нумером эдак 1.40, и тогда уже брать игру.

А до этого момента хочется сказать слова благодарности бета-тестерам, тьфу покупателям, которые предзаказали игру и будут её тестировать, тьфу ты играть конечно же, всё это время.

Спасибо вам родненькие, что за своё собственное бабло вы помогаете разработчику сделать его товар лучше.

8
Гамер132

Какой тупой сарказм. А давайте все качать с торентов. Дадим разрабам мотивацию и дальше за свой счёт игры клепать и доделывать что-то хорошее)

А вообще высер про обнову такой себе лол. Атомик нормальный вышел и 1.4 получил только вчера, а на релизе и так хорошо игрался

-8
Siroy Гамер132

Я обратил внимание на "остроумность" вашего комментария.

А давайте все качать с торентов.

Нам отказываются продавать лицензионную продукцию. Почему я должен изыскивать способы оплаты их товаров, вместо скачивания их с торрента/покупки оффлайн активации?

А вообще высер про обнову такой себе лол. Атомик нормальный вышел и 1.4 получил только вчера, а на релизе и так хорошо игрался

Г — лоГика.

3
Pavlissimus

Для игры уже заранее подготовлены извинения и дорожная карта исправлений до играбельного состояния

5
ARESS_777

Заранее все сделать как надо (-это не по мне)

Запилить патч первого дня (АААААААААА)

0
Kokoprime1991

Ну и ? Понт и показуха, если это подается так словно они ГОРДЯТСЯ этим, то игра должна быть ВЫЛЕЗА так, что будет идеально работать у всех, но пока я вижу картину такую- пытаются в торопях хоть как-то игру привести в порядок и размерчик этих исправлений не маленький ...(причем ДВА раза, ну если верить в патчи ПЕРВОГО дня и это уже будет 2й патч) -_- Блин , интересно вернется время где это слово(ПАТЧ ПЕРВОГО ДНЯ) забудется и игры научатся вылизывать до релиза....

0
. THEKILLER .

ждем игру

0
DEDGAMER

"Наконец можно будет заполучить"?!

Так написано, как-будто её бесплатно будут раздовать на Эпике.

А там Denuvo, так что только купить)

-1
Kokoprime1991

Эмммм, допустим- при раздаче в Эпике и там ДЕНУВО... -_- это как-то останавливает поиграть? ИЛИ раз денуво= полюбому нужно купить? Логика убежала?

-2
tvorog8088

В смысле, релизная версия как бы должна быть 1.0, а это они потом что ли собираются добавить, до релиза это вставить нельзя что ли, ничего не понимаю, по нормальному этот патч должен быть 0.9 или типо того.

-2
monk70

Это патч первого дня, который будет доступен с выходом игры.

1
tvorog8088 monk70

А сейчас его в игру добавить никак нельзя?

-3
monk70 tvorog8088

В цифровые версии он будет включён, а в дисковые ты как добавишь? Игра давно ушла на золото - то есть начали печатать диски.

3