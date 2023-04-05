Для Dead Island 2 уже готов патч 1.02

Через пару недель, наконец, можно будет заполучить Dead Island 2, новую игру в жанре экшн от Deep Silver и Dambusters Studios. Она будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox, и теперь у нас есть возможность увидеть, сколько весит игра в двух версиях для консолей Sony. А именно, речь идет о 19,916 ГБ для PlayStation 4 и 48,219 ГБ для PlayStation 5.
Как всегда, информация поступает из PlayStation Game Size, учетной записи Twitter, которая мониторит серверы PlayStation в поисках информации о предстоящих играх. Как вы можете видеть, разница между двумя версиями заметна, как будто это две разные игры. Кроме того, обе версии Dead Island 2 учитывались с одним и тем же обновлением.
Очевидно, то, что сообщается, не является официальным, но обычно PlayStation Game Size является надёжным источником. Следовательно, если предположить, что ошибок нет, вполне вероятно, что версия для PlayStation 5 содержит ассеты гораздо более высокого качества, чем версия для PlayStation 4. Обычно между двумя поколениями консолей есть различия в весе игр, но редко они бывают настолько явными. Иногда даже версия для PS5 весит меньше благодаря более современным методам сжатия.
Dead Island 2 будет доступен с 21 апреля 2023 года, а предварительная загрузка будет доступна с 19 апреля 2023 года.
Всё как всегда. Т.е. для нормальной игры стоит обождать эдак квартальчик, когда выйдет патч за нумером эдак 1.40, и тогда уже брать игру.
А до этого момента хочется сказать слова благодарности бета-тестерам, тьфу покупателям, которые предзаказали игру и будут её тестировать, тьфу ты играть конечно же, всё это время.
Спасибо вам родненькие, что за своё собственное бабло вы помогаете разработчику сделать его товар лучше.
Какой тупой сарказм. А давайте все качать с торентов. Дадим разрабам мотивацию и дальше за свой счёт игры клепать и доделывать что-то хорошее)
А вообще высер про обнову такой себе лол. Атомик нормальный вышел и 1.4 получил только вчера, а на релизе и так хорошо игрался
Я обратил внимание на "остроумность" вашего комментария.
Нам отказываются продавать лицензионную продукцию. Почему я должен изыскивать способы оплаты их товаров, вместо скачивания их с торрента/покупки оффлайн активации?
Г — лоГика.
Для игры уже заранее подготовлены извинения и дорожная карта исправлений до играбельного состояния
Заранее все сделать как надо (-это не по мне)
Запилить патч первого дня (АААААААААА)
Ну и ? Понт и показуха, если это подается так словно они ГОРДЯТСЯ этим, то игра должна быть ВЫЛЕЗА так, что будет идеально работать у всех, но пока я вижу картину такую- пытаются в торопях хоть как-то игру привести в порядок и размерчик этих исправлений не маленький ...(причем ДВА раза, ну если верить в патчи ПЕРВОГО дня и это уже будет 2й патч) -_- Блин , интересно вернется время где это слово(ПАТЧ ПЕРВОГО ДНЯ) забудется и игры научатся вылизывать до релиза....
ждем игру
"Наконец можно будет заполучить"?!
Так написано, как-будто её бесплатно будут раздовать на Эпике.
А там Denuvo, так что только купить)
Эмммм, допустим- при раздаче в Эпике и там ДЕНУВО... -_- это как-то останавливает поиграть? ИЛИ раз денуво= полюбому нужно купить? Логика убежала?
В смысле, релизная версия как бы должна быть 1.0, а это они потом что ли собираются добавить, до релиза это вставить нельзя что ли, ничего не понимаю, по нормальному этот патч должен быть 0.9 или типо того.
Это патч первого дня, который будет доступен с выходом игры.
А сейчас его в игру добавить никак нельзя?
В цифровые версии он будет включён, а в дисковые ты как добавишь? Игра давно ушла на золото - то есть начали печатать диски.