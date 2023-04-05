Для Dead Island 2 уже готов патч 1.02 ©

Через пару недель, наконец, можно будет заполучить Dead Island 2, новую игру в жанре экшн от Deep Silver и Dambusters Studios. Она будет доступна на ПК, PlayStation и Xbox, и теперь у нас есть возможность увидеть, сколько весит игра в двух версиях для консолей Sony. А именно, речь идет о 19,916 ГБ для PlayStation 4 и 48,219 ГБ для PlayStation 5.

Как всегда, информация поступает из PlayStation Game Size, учетной записи Twitter, которая мониторит серверы PlayStation в поисках информации о предстоящих играх. Как вы можете видеть, разница между двумя версиями заметна, как будто это две разные игры. Кроме того, обе версии Dead Island 2 учитывались с одним и тем же обновлением.

Очевидно, то, что сообщается, не является официальным, но обычно PlayStation Game Size является надёжным источником. Следовательно, если предположить, что ошибок нет, вполне вероятно, что версия для PlayStation 5 содержит ассеты гораздо более высокого качества, чем версия для PlayStation 4. Обычно между двумя поколениями консолей есть различия в весе игр, но редко они бывают настолько явными. Иногда даже версия для PS5 весит меньше благодаря более современным методам сжатия.

Dead Island 2 будет доступен с 21 апреля 2023 года, а предварительная загрузка будет доступна с 19 апреля 2023 года.