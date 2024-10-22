Для Dead Island 2 вышло крупное контентное обновление

Для Dead Island 2 вышло бесплатное обновление, которое добавляет новый режим орды под названием «Соседский Дозор». В этом режиме игроки смогут выбрать одного из трех студентов колледжа Bobcats, каждый из которых обладает уникальной веткой прокачки и специализацией.

Основная задача в режиме — защищать цели на карте в течение пяти игровых дней. Для этого можно использовать новые ловушки, которые не были доступны в основной игре. В отличие от предыдущих героев, новые персонажи не заражены и не могут использовать режим ярости для расправы с зомби.

Также обновление включает режим "Новой игры+" и ультимативное издание игры, которое содержит все дополнения.