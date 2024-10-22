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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.2 2 250 оценок

Для Dead Island 2 вышло крупное контентное обновление

butcher69
Новости

Для Dead Island 2 вышло бесплатное обновление, которое добавляет новый режим орды под названием «Соседский Дозор». В этом режиме игроки смогут выбрать одного из трех студентов колледжа Bobcats, каждый из которых обладает уникальной веткой прокачки и специализацией.

Основная задача в режиме — защищать цели на карте в течение пяти игровых дней. Для этого можно использовать новые ловушки, которые не были доступны в основной игре. В отличие от предыдущих героев, новые персонажи не заражены и не могут использовать режим ярости для расправы с зомби.

Также обновление включает режим "Новой игры+" и ультимативное издание игры, которое содержит все дополнения.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
jax baron

и держат дюневу до сих пор - что бы что? - уже не покупают игру - но эти держат.

0
DonPivchello

это что

-6