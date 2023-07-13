Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 038 оценок

Хакерша EMPRESS сообщила о скором взломе Dead Island 2 - в ближайшее время начнется тестирование

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butcher69
Новости

Одиозная хакерша EMPRESS кажется уже практически завершила свою работу над взломом Dead Island 2. Она уже практически закончила работу над кряком для игры и призвала быть готовыми желающих принять участие в бета-тестировании.

Я достаточно продвинулась в создании кряка для Dead Island 2, который была игрой из моей последней подсказки.

Dead Island 2 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и на конец июня продажи игры превысили 2 млн копий.

137
103
Комментарии: 103
Ваш комментарий
Kratos.s

По комментариям многие негодуют, почему "не игру которую они хотят она взламывает?!" К большому вашему разочарованию эта хакерша единственная которая ломает защиту денуво, больше я не видел никого другого кто бы это делал сейчас. И если вам не нравится, что она взламывает не ту игру которую вы хотите, то вперёд в стим, эпик, покупать желанную вами игру. И это не говоря о том, что кроме взлома игр есть ещё и реальный мир со своими проблемами и желаниями. А на все ваши детские устои "хочу эту игру, а эта плохая", "нету больше игор" и т.д. то откройте для себя реальный мир, с работой и личной жизнью и вы просто будете в шоке, что на игры у вас не так уж и много времени, и ту игру в которую вы хотели сыграть, уже взломали, а вы даже не в курсе были.

48
jax baron

мне норм, мне не нравиться что огромные перерывы она спокойно 2 в месяц ломать может.

12
Merelone jax baron

Мы не знаем подробнейшую информацию о личной жизни данного человека, поэтому заявлять что она может спокойно взломать и две игры в месяц - странно.
Если очень надо играть - оффлайн активация стоит копейки)

7
killerpech

что правда то правда

1
ConstructiveZihao

Почему она иммено не взломает игры ea gemes ???????????

-3
Aaro Niro

Ты видимо забыл что сейчас не все игры можно просто так купить.

1
zjkjt
23
Shеpard

И на халяву не нужна. Лучше бы взломала каких-нибудь джедаев, или мертвый космос с калипсо и нфс.

16
jax baron

все 3 дго в оптимезации, пускай патчи пилят или дюневу снимают.

6
Stas776 jax baron

Дед Спейс отлично летает

4
Stas776

Они через полгода в Геймпассе будут, смысл?

-6
jax baron Stas776

ага в минус он улетает

-2
Shеpard jax baron

Может на старте и были какие-либо траблы, но на сегодняшний день нормальная там оптимизация. На все эти игры купил оффлайн активацию и прошёл без каких-либо проблем.

3
Destroited
10
Vetrjak
-1
AlpDarkness

Раз люди так любят срать в коменты своим мнением я тоже это сделаю. Если хочешь поиграть в определённую игру - купишь, если хочешь, чтобы игру быстрее взломали - донать императрице, ну а коли хочешь поиграть бесплатно - сиди на жопе ровно, жди и не воняй. На скорость выхода это энивей не повлияет. Да и есть буквально море игр, о которых мало кто знает, некоторые из них тупо лежат на бусти или патреоне их разрабов, с доступом за 100-150 рублей. Ищите то, что вам по вкусу и играйте. ААА проекты с 2014 года особо лучше не становятся, лично мне за последние годы зашла только RDR2, да и то, пробежал сюжет пару раз, а онлайна хватило часов на 100-130. А вот среди инди - stoneshard, darkwood, noita и ещё добрый десяток инди, со свежими, или даже уникальными механиками, интересными историями и просто великолепной атмосферой. Ну и да, для справки: на смотря на то, что большинство, если не все инди DRM-free, я всегда покупаю зашедшие лично мне, чтобы поддержать разраба и поощрить его труд.

Но это всё так, ИМХО как говорится.

10
natrogrii

Я как раз из третьей категории, вначале следил, потом узнал про Дуню, и забил.... потом вообще забыл про неё, а тут бац, хорошие новости.

0
Sneaky Pete

А я жду мандрагору, но пока тишина

0
andrkar
9
impostor300

..

6
Vetrjak
6
tvorog8088

Наконец то очнулась.

5
Ayden Efimov

Ты о чем, предыдущий взлом был две недели назад.

1
tvorog8088 Ayden Efimov

Это драчку которую взломала, это не считается)

1
kurskiy

Ждем-с

4
Scorpion_GamePlay

Отличные новости. Вот бы ещё пообещала когда длц выпустят тоже взломать их.

3
Corsac

Прекрасные новости, играть в это мы, конечно, не будем...

3
core813

Классно Игра лично мне интересна.Жду.

3
jax baron

поиграю наконец.

2
Аналиус

ура жи есть!

2
RTYWD

ОО Это мы качаем

2
Tiktotayou124

Она реально вышла из запоя?

Давно пора было её взломать.

1
Faaker11

Она? сами верите в эту дичь?

это прыщавые айтишники-задроты, в рваных свитерах

-8
Леший116rus Faaker11

ой. больше ниче придумать не можете!!!!

1
Tiktotayou124 Faaker11

С чего ты решил что я верю в эту дичь? Мне удобнее обращаться к этому существу используя местоимения женского рода, так как её якобы "женскую" половую принадлежность расфорсили на ПГ уже донельзя. Но это не значит, что я считаю конкретно "её" - женщиной.

0
Sneaky Pete Faaker11

Говорят тебе она, значит она. Че ты в самом деле лохматишь бабушку ?

0
София Козлова

Уррра я дождалась кряк поиграю

1
Леший116rus

офигеть. девочка на сайте!!!!!)

2
Ashley_Girl Леший116rus

Ой, неожиданность прям! Девочки если что, тоже любят поиграть)

4
Vengel Bryde

Давай дружить

1
Леший116rus Ashley_Girl

ты тоже девочка??? )

2
Akorol Леший116rus

Лови ее !!

2
Лорд Малак

Я, лично, отношусь к тому что она взламывает как к бесплатному лутбоксу, поскольку она мне ничем не обязана. Но в этой коробке выпал кал).

1
askazanov

Хоть игра амно, но поиграть можно тогда будет в торентидишен....

1
Валентин 37

Девочка моя

1
SaintsEagle

жду кряка, страница раздачи готова

1
Awareness of greatness

Очередной мусор

0
FireShow3500

Когда там кряк Ремейка Дед Спейс

0
Andrew Shimansky

уже есть обход полгода)))ты где был???Я уже прошел юез проблем месяц назад)))

0
FireShow3500 Andrew Shimansky

А да? А можно по подробнее

0
martin32 Andrew Shimansky

Перестань горбатого лепить, акция с демо версией закончилась.

0
Andrew Shimansky FireShow3500

Зайди на сайт ig rovaya.org и там в поиске вбей Dead Space Remake ...там все написано что делать..ДЕМО версия есть но она недоступна если ты с России (меняй регион) там в комментариях люди пишут.....

0
riptor2012

Ждёмс!

0
Best player Watch Dog 2

Круть!!!!🕺🕺🕺🕺🕺

0
Леший116rus

да блин. опять не то ломает))

0
ANCILOZAVR

можешь сам попробовать взломать то что тебе нужно

0
ANCILOZAVR

можешь сам попробовать взломать то что тебе нужно

-1
Леший116rus ANCILOZAVR

я не умею)

0
Tiktotayou124

Ну так запроси донат на определённую игру, в чём проблема?

Она ещё до кряка RE4 Remake сказала, что оперативно взломает мёртвый остров по многочисленным донатам и просьбам.

0
NegativePolygon

Наконец-то

0
syberroma

Давай моя девочка, ломай его полностью!

0
U1traMagnum

Перерыв у нее большой потому что она там свою продукцию энефти запустила , продает свое художество ей мол некогда ломать игры и она банит в своей телеге за вопрос когда взлом) вот такие вот дела, так что не ждите быстрых взломов от нее легче уж купить игру на стороннем сайте или оффлайн активацию или же дождаться скидок.

0
Destiny77

Лучше бы total war warhammer 3 взломала, чем этот кал

0
matrixua

вы не задумывались что в группу емпрсесс входят и другие люди в том числе те кто ломали раньше денуву

0
Soler2

Хорошо. Как раз думал, брать оффку или нет.

0
Andrew Shimansky

УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

-2
KAPRAL27

Я как тестер игры, поиграю одним из первых, буду уведомлять Емпресс о проблемах с игрой.

-2
Rograx

Жаль, я думал Total war warhammer 3 ломает.

-3
danilukHF

За дед исланд бабки вроде ей перевели. Поэтому и ломает это сейчас.

2
Janekste

Нафига тебе третий тотал вар вархаммер? В нём в последних обновах нет русского языка. DLC тоже без русского. Играть в такое даже за бесплатно, себя не уважать.

-9
clarkkent Janekste

Очень странный комментарий. А если человек прекрасно владеет английским, почему его должно останавливать отсутствие русского?

4
SubaruBrzDream

Умничка,ждем

-3
Famiclone

Давно пора, это единственная годная игра за последние 7 месяцев и как можно больше людей должны с ней ознакомиться

-3
ValSpain

она хуже чем dying light 2

-3
Famiclone ValSpain

Она не хуже, она другая

Вполне годный представитель игр о зомби-апокалипсисе со своими плюсами и минусами. Тем более если знать через какой производственный ад и череду смены разработчиков прошла игра. Лично мне она понравилась больше чем DL2

2
DEDGAMER

Как всегда взламывает всякую дичь на 15 - 20 часов игры.

-5
dead2dog

ага, а Marvels midnight Sun слабо взломать?

-6
jax baron

а они сами снимут( игра топ советую)

0
Korn_Katar

+

1
Awareness of greatness jax baron
( игра топ советую)

Для кого как

3
Sneaky Pete Awareness of greatness

To whom how)))

1
warp 37

Подожду релиза в Steam, куплю и опробую игру.

-19
Zick211

Dead Island 2 в стиме не будет (отменили в 16 или 17 году)

-4