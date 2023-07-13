Хакерша EMPRESS сообщила о скором взломе Dead Island 2 - в ближайшее время начнется тестирование

Одиозная хакерша EMPRESS кажется уже практически завершила свою работу над взломом Dead Island 2. Она уже практически закончила работу над кряком для игры и призвала быть готовыми желающих принять участие в бета-тестировании.
Я достаточно продвинулась в создании кряка для Dead Island 2, который была игрой из моей последней подсказки.
Dead Island 2 вышла для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и на конец июня продажи игры превысили 2 млн копий.
По комментариям многие негодуют, почему "не игру которую они хотят она взламывает?!" К большому вашему разочарованию эта хакерша единственная которая ломает защиту денуво, больше я не видел никого другого кто бы это делал сейчас. И если вам не нравится, что она взламывает не ту игру которую вы хотите, то вперёд в стим, эпик, покупать желанную вами игру. И это не говоря о том, что кроме взлома игр есть ещё и реальный мир со своими проблемами и желаниями. А на все ваши детские устои "хочу эту игру, а эта плохая", "нету больше игор" и т.д. то откройте для себя реальный мир, с работой и личной жизнью и вы просто будете в шоке, что на игры у вас не так уж и много времени, и ту игру в которую вы хотели сыграть, уже взломали, а вы даже не в курсе были.
мне норм, мне не нравиться что огромные перерывы она спокойно 2 в месяц ломать может.
Мы не знаем подробнейшую информацию о личной жизни данного человека, поэтому заявлять что она может спокойно взломать и две игры в месяц - странно.
Если очень надо играть - оффлайн активация стоит копейки)
что правда то правда
Почему она иммено не взломает игры ea gemes ???????????
Ты видимо забыл что сейчас не все игры можно просто так купить.
И на халяву не нужна. Лучше бы взломала каких-нибудь джедаев, или мертвый космос с калипсо и нфс.
все 3 дго в оптимезации, пускай патчи пилят или дюневу снимают.
Дед Спейс отлично летает
Они через полгода в Геймпассе будут, смысл?
ага в минус он улетает
Может на старте и были какие-либо траблы, но на сегодняшний день нормальная там оптимизация. На все эти игры купил оффлайн активацию и прошёл без каких-либо проблем.
Раз люди так любят срать в коменты своим мнением я тоже это сделаю. Если хочешь поиграть в определённую игру - купишь, если хочешь, чтобы игру быстрее взломали - донать императрице, ну а коли хочешь поиграть бесплатно - сиди на жопе ровно, жди и не воняй. На скорость выхода это энивей не повлияет. Да и есть буквально море игр, о которых мало кто знает, некоторые из них тупо лежат на бусти или патреоне их разрабов, с доступом за 100-150 рублей. Ищите то, что вам по вкусу и играйте. ААА проекты с 2014 года особо лучше не становятся, лично мне за последние годы зашла только RDR2, да и то, пробежал сюжет пару раз, а онлайна хватило часов на 100-130. А вот среди инди - stoneshard, darkwood, noita и ещё добрый десяток инди, со свежими, или даже уникальными механиками, интересными историями и просто великолепной атмосферой. Ну и да, для справки: на смотря на то, что большинство, если не все инди DRM-free, я всегда покупаю зашедшие лично мне, чтобы поддержать разраба и поощрить его труд.
Но это всё так, ИМХО как говорится.
Я как раз из третьей категории, вначале следил, потом узнал про Дуню, и забил.... потом вообще забыл про неё, а тут бац, хорошие новости.
А я жду мандрагору, но пока тишина
..
Наконец то очнулась.
Ты о чем, предыдущий взлом был две недели назад.
Это драчку которую взломала, это не считается)
Ждем-с
Отличные новости. Вот бы ещё пообещала когда длц выпустят тоже взломать их.
Прекрасные новости, играть в это мы, конечно, не будем...
Классно Игра лично мне интересна.Жду.
поиграю наконец.
ура жи есть!
ОО Это мы качаем
Она реально вышла из запоя?
Давно пора было её взломать.
Она? сами верите в эту дичь?
это прыщавые айтишники-задроты, в рваных свитерах
ой. больше ниче придумать не можете!!!!
С чего ты решил что я верю в эту дичь? Мне удобнее обращаться к этому существу используя местоимения женского рода, так как её якобы "женскую" половую принадлежность расфорсили на ПГ уже донельзя. Но это не значит, что я считаю конкретно "её" - женщиной.
Говорят тебе она, значит она. Че ты в самом деле лохматишь бабушку ?
Уррра я дождалась кряк поиграю
офигеть. девочка на сайте!!!!!)
Ой, неожиданность прям! Девочки если что, тоже любят поиграть)
Давай дружить
ты тоже девочка??? )
Лови ее !!
Я, лично, отношусь к тому что она взламывает как к бесплатному лутбоксу, поскольку она мне ничем не обязана. Но в этой коробке выпал кал).
Хоть игра амно, но поиграть можно тогда будет в торентидишен....
Девочка моя
жду кряка, страница раздачи готова
Очередной мусор
Когда там кряк Ремейка Дед Спейс
уже есть обход полгода)))ты где был???Я уже прошел юез проблем месяц назад)))
А да? А можно по подробнее
Перестань горбатого лепить, акция с демо версией закончилась.
Зайди на сайт ig rovaya.org и там в поиске вбей Dead Space Remake ...там все написано что делать..ДЕМО версия есть но она недоступна если ты с России (меняй регион) там в комментариях люди пишут.....
Ждёмс!
Круть!!!!🕺🕺🕺🕺🕺
да блин. опять не то ломает))
можешь сам попробовать взломать то что тебе нужно
можешь сам попробовать взломать то что тебе нужно
я не умею)
Ну так запроси донат на определённую игру, в чём проблема?
Она ещё до кряка RE4 Remake сказала, что оперативно взломает мёртвый остров по многочисленным донатам и просьбам.
Наконец-то
Давай моя девочка, ломай его полностью!
Перерыв у нее большой потому что она там свою продукцию энефти запустила , продает свое художество ей мол некогда ломать игры и она банит в своей телеге за вопрос когда взлом) вот такие вот дела, так что не ждите быстрых взломов от нее легче уж купить игру на стороннем сайте или оффлайн активацию или же дождаться скидок.
Лучше бы total war warhammer 3 взломала, чем этот кал
вы не задумывались что в группу емпрсесс входят и другие люди в том числе те кто ломали раньше денуву
Хорошо. Как раз думал, брать оффку или нет.
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Я как тестер игры, поиграю одним из первых, буду уведомлять Емпресс о проблемах с игрой.
Жаль, я думал Total war warhammer 3 ломает.
За дед исланд бабки вроде ей перевели. Поэтому и ломает это сейчас.
Нафига тебе третий тотал вар вархаммер? В нём в последних обновах нет русского языка. DLC тоже без русского. Играть в такое даже за бесплатно, себя не уважать.
Очень странный комментарий. А если человек прекрасно владеет английским, почему его должно останавливать отсутствие русского?
Умничка,ждем
Давно пора, это единственная годная игра за последние 7 месяцев и как можно больше людей должны с ней ознакомиться
она хуже чем dying light 2
Она не хуже, она другая
Вполне годный представитель игр о зомби-апокалипсисе со своими плюсами и минусами. Тем более если знать через какой производственный ад и череду смены разработчиков прошла игра. Лично мне она понравилась больше чем DL2
Как всегда взламывает всякую дичь на 15 - 20 часов игры.
ага, а Marvels midnight Sun слабо взломать?
а они сами снимут( игра топ советую)
+
Для кого как
To whom how)))
Подожду релиза в Steam, куплю и опробую игру.
Dead Island 2 в стиме не будет (отменили в 16 или 17 году)