Продажи Dead Island 2 превысили два миллиона копий ©

Dead Island 2 разошлась тиражом более двух миллионов копий, объявила компания Embracer Group в своем последнем промежуточном финансовом отчете.

Сиквел игры стартовал для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и за первые три дня после релиза было продано 1 млн копий.

Согласно промежуточному отчету, Dead Island 2 стал самым крупным запуском в истории Deep Silver и материнской компании PLAION как по количеству единиц, так и по выручке.

"Я рад сообщить, что на сегодняшний день продажи игры превысили два миллиона экземпляров", - сказал в отчете соучредитель и генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс. "Приятно видеть, что решение дать [Dambuster Studios] время на доработку игры окупилось".