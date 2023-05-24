Продажи Dead Island 2 превысили два миллиона копий

Dead Island 2 разошлась тиражом более двух миллионов копий, объявила компания Embracer Group в своем последнем промежуточном финансовом отчете.
Сиквел игры стартовал для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC через Epic Games Store 21 апреля и за первые три дня после релиза было продано 1 млн копий.
Согласно промежуточному отчету, Dead Island 2 стал самым крупным запуском в истории Deep Silver и материнской компании PLAION как по количеству единиц, так и по выручке.
"Я рад сообщить, что на сегодняшний день продажи игры превысили два миллиона экземпляров", - сказал в отчете соучредитель и генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс. "Приятно видеть, что решение дать [Dambuster Studios] время на доработку игры окупилось".
Тем временем локации в игре всё так же скудные и маленькие. Я уже по-другому стал смотреть на Dying Light 2, ибо там всё-таки открытый мир хорошо проработан, есть где разгуляться (как говориться), да и прокачка более-менее вменяемая - исключение конечно всегда будет открытие спринта как навыка. А Dead Island 2 просто взял какую-то систему карточек, не сказать что полезное нововведение. Привычно обычное дерево навыков - пример - открыл навык, смог сильнее бить, открыл ещё один - стало больше здоровья, открыл следующий - стал дальше прыгать, и так далее - и смотреть приятно как твой гг становится вполне себе опытным. Навыки закрепляются, и это есть хорошо. А карточки... т.е. карты и колоды - не то. Короче говоря - открыл навык, хочешь - ходи с этой картой, хочешь нет - это грубо говоря и сказали разрабы данной системы.
Да и после выхода даже первой части Dying Light сразу бросается очень большая изюминка, которой Dead Island лишена даже во второй части - это паркур. В некоторых местах он просто необходим, даже минимально залезать на уступы, это играет огромную роль.
Запоздало вышло как таковое продолжение, надеюсь возьмутся за разработку Dead Island 3, в которой вернут на какой-нибудь остров и там будет отличный бесшовный открытый мир
это печально, в игре кроме графики ничего стоящего нет