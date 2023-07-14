Dead Island 2 21.04.2023
8.2 1 038 оценок

Хакерше Empress удалось обойти защиту Dead Island 2 - начался бета-тест кряка

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butcher69
Новости

Вчера королева пиратов сообщила, что уже близка к взлому кровавого экшена, а уже сегодня ей удалось обойти защиту Denuvo и она объявила о начале бета-теста своего кряка.

Тестирование обхода защиты будет проходить в закрытом режиме. Хакерша выдает доступ к кряку желающим, связавшимся с ней через мессенджер QTOX.

Она не уточнила, сколько времени займет это тестирование кряка для Dead Island 2. В случае с её предыдущей работой над Resident Evil 4 все заняло пару дней.

53
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
TIMetal

Ну наконец-то, уже пол лета прошло! Очень ждал эту игру от EMPRESS

15
Merelone

Достойная игра. Хоть люди нервы успокоят, порубив на части зомбей)

4
Famiclone

Заранее всем приятной игры

Игрулька простенькая, многого не предложит, но пару вечерочков почилить самое то, особенно если уважаете тематику зомби-апокалипсиса

2
riptor2012

Умница!

1
sinmaxxx

будет во что позалипать до выхода R&C. конечно, я дропнул первую часть и оба Dying Light, но вдруг произойдёт чудо.. а даже если не произойдёт, то бомбящие пуканчики и анонс следующего кряка скрасят эту неприятность.

1
Famiclone

Если уж ты дропнул оригинал и обе DL, то даже не заморачивайся, чуда не будет

3
sinmaxxx Famiclone

да, шансов мало, но вдруг. помню, мне сначала Sunset Overdrive показался лютым гoвнищем, а потом вроде втянулся.

1
impostor300
-1
zzzvirus1

Королевапиратов )))))))) ну а посутити , открытые трансгендеры)))) поняли что все забили и решили выберутся)))))) пусть сидит дальше в чатах ))))))

-5
Simple Jack

Зомби параша(очередная)

-12
Сеньор Мартинез

стоило ли оно того? более интересен вархамер тоталвар3... вроде были анонсы о скором триумфе, но что-то по нулям пока...

-18
Merelone

Стоило. Хорошая игра. Прошёл бы ещё раз или просто бы побегал.

5
jax baron

скоро длс будет вот после него и ломать надо.

-1
K0T1190

так в тв вахе еще длс на подходе, да и патчи вроде выходят еще

2
remark24

Ну это тебе интересно,а большинству хочется зомби убивать.

0
ТараканчЕг

да, ваху 3 тоже жду... Может следующая будет?

Кхех

0
shumaher-253

пусть себе в жопу свой обход засунет

-20
HotlineD

Почему у вас повышенная агрессия на халяву ? :|

6
wasprot HotlineD

Хочет и в свою жопу)

0
AntonivkA

поддерживаю. накакать Empress в ротан или на голову!
и почему обиженного утырка, ломающего игры называют "она"?

1
Famiclone AntonivkA

Потому что байка так подана. хотя адекватные люди понимают, что там скорее всего группа лиц мужского пола

Зато можно потом найти привлекательную для подростков самку и всем её показать, даже устраивать стримы и активно рубить капусту на взломы и прочие финансовые надобности

1
AntonivkA Famiclone

это больше был риторический вопрос)

0