Хакерше Empress удалось обойти защиту Dead Island 2 - начался бета-тест кряка ©

Вчера королева пиратов сообщила, что уже близка к взлому кровавого экшена, а уже сегодня ей удалось обойти защиту Denuvo и она объявила о начале бета-теста своего кряка.

Тестирование обхода защиты будет проходить в закрытом режиме. Хакерша выдает доступ к кряку желающим, связавшимся с ней через мессенджер QTOX.

Она не уточнила, сколько времени займет это тестирование кряка для Dead Island 2. В случае с её предыдущей работой над Resident Evil 4 все заняло пару дней.