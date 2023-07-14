Хакерше Empress удалось обойти защиту Dead Island 2 - начался бета-тест кряка

Вчера королева пиратов сообщила, что уже близка к взлому кровавого экшена, а уже сегодня ей удалось обойти защиту Denuvo и она объявила о начале бета-теста своего кряка.
Тестирование обхода защиты будет проходить в закрытом режиме. Хакерша выдает доступ к кряку желающим, связавшимся с ней через мессенджер QTOX.
Она не уточнила, сколько времени займет это тестирование кряка для Dead Island 2. В случае с её предыдущей работой над Resident Evil 4 все заняло пару дней.
Ну наконец-то, уже пол лета прошло! Очень ждал эту игру от EMPRESS
Достойная игра. Хоть люди нервы успокоят, порубив на части зомбей)
Заранее всем приятной игры
Игрулька простенькая, многого не предложит, но пару вечерочков почилить самое то, особенно если уважаете тематику зомби-апокалипсиса
Умница!
будет во что позалипать до выхода R&C. конечно, я дропнул первую часть и оба Dying Light, но вдруг произойдёт чудо.. а даже если не произойдёт, то бомбящие пуканчики и анонс следующего кряка скрасят эту неприятность.
Если уж ты дропнул оригинал и обе DL, то даже не заморачивайся, чуда не будет
да, шансов мало, но вдруг. помню, мне сначала Sunset Overdrive показался лютым гoвнищем, а потом вроде втянулся.
Королевапиратов )))))))) ну а посутити , открытые трансгендеры)))) поняли что все забили и решили выберутся)))))) пусть сидит дальше в чатах ))))))
Зомби параша(очередная)
стоило ли оно того? более интересен вархамер тоталвар3... вроде были анонсы о скором триумфе, но что-то по нулям пока...
Стоило. Хорошая игра. Прошёл бы ещё раз или просто бы побегал.
скоро длс будет вот после него и ломать надо.
так в тв вахе еще длс на подходе, да и патчи вроде выходят еще
Ну это тебе интересно,а большинству хочется зомби убивать.
да, ваху 3 тоже жду... Может следующая будет?
Кхех
пусть себе в жопу свой обход засунет
Почему у вас повышенная агрессия на халяву ? :|
Хочет и в свою жопу)
поддерживаю. накакать Empress в ротан или на голову!
и почему обиженного утырка, ломающего игры называют "она"?
Потому что байка так подана. хотя адекватные люди понимают, что там скорее всего группа лиц мужского пола
Зато можно потом найти привлекательную для подростков самку и всем её показать, даже устраивать стримы и активно рубить капусту на взломы и прочие финансовые надобности
это больше был риторический вопрос)