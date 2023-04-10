Первые 11 минут прохождения зомби-шутера Dead Island 2

Портал IGN показал 11 минут прохождения Dead Island 2, где вы сможете увидеть первые моменты геймплея Dead Island 2.
Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.
Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 21 апреля 2023 года.
А ниче так.Но не в стиме(
Надеюсь будет лучше параши под названием Даинг Лайт 2. Просто не сюжет а кошмар, сшитый франкенштейн
Хорошо, имхо, когда за игру не нужно платить, так как она не выходит в STEAM.
Как тебе на вкус потные габеновские яйки?
Блин, зомбаки вообще веса не имеют. Летают во все стороны так, будто мы за Супермена какого-то играем.
Я в первом даинг лайте с распрыжки немертвых отправлял в путешествие длиною в 30+ метров, забавная фишка была.
А так насколько помню по своему прохождению первых частей, серия всегда была просто трешовым рубиловом мертвечины не претендующей на реализм, поэтому все на своих местах
Что-то боёвка странная.
офигенно, жду. Анимация чёткая.
После даинлайта персонаж мега неподвижный
На PS5 за 2600 можно
Дерьмува будет?
По идее издатель Дип Сильвер не пихает в свои игры Дерьмуво ( единственная их игра за последнее время , в которой была Дерьмува это Метро Экзодус )
Чувак-то с бейджем походу заднеприводный.
деново будет нет ???
будет
но можно взять оффку по дешевке на funpay я там оффку каллисто брал , без проблем
за 70р ща он 30стоит
так же там есть резик 4 за копейки
По идее офф системки должны предоставить совсем скоро. Максимум неделя... Но сейчас такие времена, что разрабы ложат большой и толстый на оптимизон и такие игры ставят 4090 раком в 4к
Как-то странно: у минималки - 60 гиг, а на рекомендуемых - 50.
Фак фак фак ю факин фак и надпись у тебя на курточке кант (с)
ничего толком не показали: тупо рельсы, скрипты и катсцены
данный эпизод для отсталой прессы сделан которая по 5 минут играет и 10/10 ставит
Какой-то клон DL2.
дл2 это полная лажа
Это системки которые огласили до перезапуска производства игры.
1050 потянет или нет
Нет конечно, 1050 это уже прошлый век