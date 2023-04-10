Первые 11 минут прохождения зомби-шутера Dead Island 2 ©

Портал IGN показал 11 минут прохождения Dead Island 2, где вы сможете увидеть первые моменты геймплея Dead Island 2.

Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.

Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 21 апреля 2023 года.