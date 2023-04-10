Dead Island 2 21.04.2023
8.5 758 оценок

Первые 11 минут прохождения зомби-шутера Dead Island 2

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butcher69
Новости

Портал IGN показал 11 минут прохождения Dead Island 2, где вы сможете увидеть первые моменты геймплея Dead Island 2.

Dead Island 2 — предстоящий зомби-экшен, разрабатываемая Dambuster Studios и издаваемая Deep Silver. Это третья крупная игра в серии Dead Island и прямое продолжение видеоигры Dead Island 2011 года. События происходит примерно через 10 лет после первой части в городе Лос-Анджелес, который был помещен на карантин из-за зомби вируса.

Dead Island 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 21 апреля 2023 года.

Трейлеры
47
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Комментарии: 27
Ваш комментарий
KrolikAlkogolik

А ниче так.Но не в стиме(

16
Сергей Olyva

Надеюсь будет лучше параши под названием Даинг Лайт 2. Просто не сюжет а кошмар, сшитый франкенштейн

10
AllConforD

Хорошо, имхо, когда за игру не нужно платить, так как она не выходит в STEAM.

7
Uilenspiegel

Как тебе на вкус потные габеновские яйки?

-6
Zloy_ParKur
5
Combine-47

Блин, зомбаки вообще веса не имеют. Летают во все стороны так, будто мы за Супермена какого-то играем.

4
TheEnder22

Я в первом даинг лайте с распрыжки немертвых отправлял в путешествие длиною в 30+ метров, забавная фишка была.
А так насколько помню по своему прохождению первых частей, серия всегда была просто трешовым рубиловом мертвечины не претендующей на реализм, поэтому все на своих местах

0
Radagor

Что-то боёвка странная.

4
Деньги Пикачу

офигенно, жду. Анимация чёткая.

3
Kostya Bashmakov

После даинлайта персонаж мега неподвижный

3
Павел Бородкин

На PS5 за 2600 можно

0
Razox

Дерьмува будет?

0
gloccc

По идее издатель Дип Сильвер не пихает в свои игры Дерьмуво ( единственная их игра за последнее время , в которой была Дерьмува это Метро Экзодус )

2
smirnov_val

Чувак-то с бейджем походу заднеприводный.

0
Relaxy

деново будет нет ???

0
termikk

будет

но можно взять оффку по дешевке на funpay я там оффку каллисто брал , без проблем

за 70р ща он 30стоит

так же там есть резик 4 за копейки

-1
Gector17792020
-1
Makar_AS8

По идее офф системки должны предоставить совсем скоро. Максимум неделя... Но сейчас такие времена, что разрабы ложат большой и толстый на оптимизон и такие игры ставят 4090 раком в 4к

2
Trofikus

Как-то странно: у минималки - 60 гиг, а на рекомендуемых - 50.

1
digitalkid

Фак фак фак ю факин фак и надпись у тебя на курточке кант (с)

-2
AGS37

ничего толком не показали: тупо рельсы, скрипты и катсцены
данный эпизод для отсталой прессы сделан которая по 5 минут играет и 10/10 ставит

-2
bubenson

Какой-то клон DL2.

-2
termikk

дл2 это полная лажа

4
Gector17792020
-3
Hitrus6

Это системки которые огласили до перезапуска производства игры.

-1
Gector17792020

1050 потянет или нет

-4
RTYWD

Нет конечно, 1050 это уже прошлый век

1