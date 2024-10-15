Разработчики Dead Island 2 подробнее рассказали о режиме Новая игра+

После многих месяцев ожидания Dead Island 2 наконец-то получит режим Новая игра+, который позволяет вам заново пережить её историю, но со всем заработанным снаряжением и навыками. Также есть дополнительный бонус в виде дополнительных слотов для карт навыков, которые открываются, чтобы вы могли создавать еще более разрушительные билды персонажей в кооперативной игре.

В новом сообщении в блоге Dambuster Studio раскрыла, чего ожидать от нового режима.

Как и в большинстве режимов НИ+, вы можете начать игру снова со своим любимым истребителем нежити, оснащенным всеми навыками, способностями и оружием, которые вы создали во время своего первого прохождения. Но режима Новая игра+ не берет пленных. Он готов смешать вражеские столкновения и сделать так, чтобы даже опытные ветераны DI2 столкнулись с серьезным испытанием.

Помимо того, что обычным рядовым зомби дается больше здоровья и урона, игроки могут ожидать увидеть больше высших зомби практически сразу после выхода. В обычном режиме кампании вы действительно найдете их только на поздних этапах, но для этого карающего режима НИ+ вам нужно будет столкнуться с ними очень рано.

Это само по себе устрашающе, но Dambuster представляет совершенно новый тип зомби, чтобы действительно проверить самых выносливых из убийц. Их называют Ревенантами, и хотя вам не придется убивать их всех и сталкиваться с ними на каждом этапе истории, вы можете выследить их, если жаждете еще больших испытаний. В обмен на их уничтожение вы также получите отличные награды и добычу.

Эти убийственные новые версии ваших любимых высших зомби не просто имеют мрачный новый вид, но и новое поведение и измененные возможности, которые намеренно делают их сложными для убийства.

Dambuster также предупредили, что чрезмерное использование гринда для повышения своего уровня также не будет жизнеспособной стратегией для прохождения Новой игры+.

Новая игра+ разработана для более точного масштабирования угрозы зомби в соответствии с текущим уровнем вашего убийцы, и каждый большой зомби-босс гарантированно будет более высокого уровня.

Новая игра+ — не единственное крупное дополнение, которое появится в Dead Island 2 с этим обновлением. Neighborhood Watch — это новый стратегический режим орды, в котором вы отбиваете центральную базу от волн зомби и разрабатываете план для полномасштабного штурма в последний «день» действия.

Выход обновления запланирован на 22 октября.