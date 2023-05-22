Состоялся выход официального саундтрека Dead Island 2 ©

Игроки могут полностью погрузиться в HELL-A, поскольку официальный саундтрек Dead Island 2 доступен для бесплатного прослушивания на 45 различных платформах потокового вещания, включая Spotify, iTunes и YouTube.

Райан Уильямс, композитор и старший аудиодизайнер Deep Silver Dambuster Studios, создал большинство треков при содействии опытной британской музыкальной консалтинговой и творческой компании Feel For Music. Помимо работы над саундтреком к Dead Island 2 и партитурой к игре, Уильямс также занимается дизайном оружия и кинематографическими звуковыми эффектами. Его пожизненная любовь ко всему ужасу была движущей силой его творчества.

Dead Island 2 уже вышла на Xbox Series X/S и Xbox One, универсальных игровых и развлекательных системах от Microsoft, компьютерных развлекательных системах PlayStation 5 и PlayStation 4 и в Epic Games Store для ПК.