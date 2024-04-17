В свежем дополнении для Dead Island 2 появятся уникальные виды оружия, которые помогут расчленять зомби

В предстоящем сюжетном дополнении SOLA для Dead Island 2, игрокам вновь придется окунуться в кровавый зомби-апокалипсис. DLC принесет с собой новую территорию для исследования, а также историю, которая развернется вокруг самого большого музыкального фестиваля в Калифорнии. В этих приключениях просто нельзя обойтись без нового оружия, поэтому разработчики Dambuster Studios позаботились о добавлении смертоносных инструментов.

Устроить кровавую баню из зомби в SOLA игрокам помогут два новых легендарных оружия. Они были спроектированы таким образом, чтобы подчеркнуть детализированную систему расчленения в Dead Island 2. Теперь у игроков будет еще больше способов расчленить и обезглавить живых мертвецов.

Одним из новых оружий в дополнении станет "Потрошитель", который перекочевал прямиком из первого Dead Island. "Это дань уважения апгрейду оружия из первого Dead Island", - объясняет боевой гейм-дизайнер Dambusters Харис Икбал. "Но с нашей стороны мы хотели придать ему фирменную привлекательность Dead Island 2". Команда развила оригинальную концепцию бейсбольной биты, дополнила ее вращающимся лезвием и превратила в идеальную машину для уничтожения зомби.

Второе оружие - Запускать лезвий (Saw Blade Launcher), многофункциональное дальнобойное оружие, стреляющее промышленными пилами, способными разорвать толпу ходячих и разрубить на куски самых крепких зомби.

Мы действительно стараемся учитывать фантазии игроков. Это новое оружие может быть немного более мощным, чем обычно, но как мы можем реализовать механику, чтобы дать игрокам такую фантазию, но при этом не сделать ее слишком простой? Они могут зарядить несколько клинков, затем выстрелить ими и разрубить зомби пополам!

— добавляет ведущий гейм-дизайнер Мэтт Эббот.

Опробовать новое оружие можно будет уже сегодня. Запуск второго дополнения для Dead Island 2 состоится сегодня вечером на ПК и консолях. А уже скоро зомби-экшен может лишиться антипиратской защиты Denuvo.