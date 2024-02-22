В Xbox Game Pass неожиданно появилась Dead Island 2

Похоже, на этой неделе для владельцев консолей Xbox был приготовлен большой сюрприз. Корпорация Microsoft без лишних разговоров добавила Dead Island 2 в свой сервис Xbox Game Pass. На консолях Xbox данная игра уже доступна в каталоге сервиса.

К сожалению, игры нет в каталоге PC Game Pass, так как игра на этой платформе пока что является эксклюзивом Epic Games и не доступна в Steam или Microsoft Store. Правда, это может скоро измениться, так как 22 апреля игра станет доступна в Steam.

Dead Island 2 проведет игроков по самым знаковым местам Города Ангелов, ныне оскверненного ужасом, в захватывающем путешествии от зеленеющего пригорода Беверли-Хиллз до причудливой набережной Венис-Бич.

Dead Island 2 доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X, а теперь, похоже, и в Xbox Game Pass.