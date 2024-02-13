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Dead Island: Riptide 23.04.2013
Экшен, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Кооператив
8.3 1 464 оценки

В Steam началась бесплатная раздача ремастера Dead Island со всеми DLC

Simple Jack
Новости

В Steam стартовала бесплатная раздача Dead Island: Riptide Definitive Edition со всеми дополнениями. Ремастер зомби-экшена от Techland можно забрать до 15 февраля 19:00 МСК.

Как забрать:

Спойлер
  1. Заходите в стим с включенным VPN на любую страну, например Германию.
    2. Добавляете в корзину любую платную игру.
    3. В корзине в верхнем правом углу выбираете пункт сменить валюту, выбираете предложенную из-за VPN ( в моем случае Евро )
    4. Валюта сменится ( визуально ), но для подтверждения смены надо оплатить картой той страны, в которую мы переезжаем. Нам этого не надо. Просто заходим на страницу раздачи по ссылке и нажимаем забрать, ведь у вас уже стоит НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ другая страна: https://store.steampowered.com/app/383180/Dead_Island_Riptide_Definitive_Edition/

Этого не хватит для смены региона, но хватит для того, чтобы забрать игру не меняя при этом валюту навсегда.

В Dead Island: Riptide Definitive Edition игрокам предстоит выживать на тропическом острове во время зомби-апокалипсиса. В экшене также доступен кооперативный режим.

Разработчики приурочили раздачу к грядущему выходу Dead Island 2 в Steam. Релиз намечен на 22 апреля. Пока что игра доступна в Epic Games Store.

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-9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
dehis901

Через торрент можно скачать игру и не платить за неё

0
dsxcvf

Способ рабочий

0
Dark1994

Риптайд раздавали еще хз когда в стиме, году в 13-14.

-1
Insid3ad

Раздавали старую версию, а это переиздание.

1
Omnia Smirnow

Повтор:
https://www.playground.ru/dead_island_2/news/dead_island_2_vyjdet_v_steam_22_aprelya-1679956

-1
Deniss Petrenko

Нет, там про это небольшая строчка. Здесь же полноценная новость.

0
Real Slim Shady

Даже даром не надо, не собираюсь устраивать танцы с бубнами ради издателя который отвернулся от моей родины.

-6
Рогатый Лорд

Я тоже плюнул

-3