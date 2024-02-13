В Steam началась бесплатная раздача ремастера Dead Island со всеми DLC

В Steam стартовала бесплатная раздача Dead Island: Riptide Definitive Edition со всеми дополнениями. Ремастер зомби-экшена от Techland можно забрать до 15 февраля 19:00 МСК.
Как забрать:
- Заходите в стим с включенным VPN на любую страну, например Германию.
2. Добавляете в корзину любую платную игру.
3. В корзине в верхнем правом углу выбираете пункт сменить валюту, выбираете предложенную из-за VPN ( в моем случае Евро )
4. Валюта сменится ( визуально ), но для подтверждения смены надо оплатить картой той страны, в которую мы переезжаем. Нам этого не надо. Просто заходим на страницу раздачи по ссылке и нажимаем забрать, ведь у вас уже стоит НЕЗАКРЕПЛЕННАЯ другая страна: https://store.steampowered.com/app/383180/Dead_Island_Riptide_Definitive_Edition/
Этого не хватит для смены региона, но хватит для того, чтобы забрать игру не меняя при этом валюту навсегда.
В Dead Island: Riptide Definitive Edition игрокам предстоит выживать на тропическом острове во время зомби-апокалипсиса. В экшене также доступен кооперативный режим.
Разработчики приурочили раздачу к грядущему выходу Dead Island 2 в Steam. Релиз намечен на 22 апреля. Пока что игра доступна в Epic Games Store.
Через торрент можно скачать игру и не платить за неё
Способ рабочий
Риптайд раздавали еще хз когда в стиме, году в 13-14.
Раздавали старую версию, а это переиздание.
Повтор:
https://www.playground.ru/dead_island_2/news/dead_island_2_vyjdet_v_steam_22_aprelya-1679956
Нет, там про это небольшая строчка. Здесь же полноценная новость.
Даже даром не надо, не собираюсь устраивать танцы с бубнами ради издателя который отвернулся от моей родины.
Я тоже плюнул