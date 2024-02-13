В Steam началась бесплатная раздача ремастера Dead Island со всеми DLC

Те, кому повезло выжить в кровавом хаосе на острове Баной, решили, что смогли избежать опасности. Но они ошиблись. Новая вспышка загадочной эпидемии разразилась прямо на борту военного корабля. Спасаясь от неизбежной гибели, уцелевшие поспешили сойти на берег, где их уже поджидали бесчисленные орды голодных зомби.

Продолжение популярного и зрелищного экшена расскажет совершенно новую историю об отчаянной битве за выживание. Открытый мир полузатопленных джунглей острова Паланаи полон впечатляющих возможностей. Игроков ждут новые виды оружия и техники, а также уникальные способы борьбы с ожившими мертвецами. К четверке уже знакомых персонажей из предыдущей части игры присоединится Джон Морган, признанный специалист по рукопашному бою. Смогут ли они остаться в живых, или отважным героям суждено пополнить ряды зараженных? Ответ на этот вопрос целиком и полностью зависит от игрока.

К отличительным особенностям Dead Island: Riptide можно отнести режим Horde Mode, в рамках которого игроки сначала будут строить базу, а потом защищать ее от зомби, и погоду. От последней здесь зависит чуть ли не все: навигация, передвижение по острову и, что важно, игровой процесс.