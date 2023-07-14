Постапокалиптическая приключенческая игра Dead Man's Diary стала доступна для консолей Xbox Series ©

TML-Studios объявила о выпуске Dead Man's Diary, захватывающей приключенческой игры на выживание, которая теперь доступна для новейших консолей Xbox. Эта игра органично сочетает в себе элементы жанров повествовательного приключения и выживания, погружая игроков в мрачный и опасный постапокалиптический мир. Используя обширный опыт студии разработки с Unreal Engine, Dead Man's Diary предлагает игрокам визуально ошеломляющую и требовательную игровую среду.

Дебютировав в Steam в прошлом году, Dead Man's Diary претерпела значительные изменения и постоянные улучшения в рамках подготовки к выпуску на Xbox. Была внедрена последняя версия Unreal Engine, улучшающая общий игровой процесс и предоставляющая игрокам еще более впечатляющее путешествие.

В обновлении до Unreal Engine 5 представлена поразительная система освещения Lumen, обеспечивающая захватывающее дух графическое представление световых эффектов. Кроме того, игра теперь включает в себя внутриигровую справку, предлагая игрокам подсказки в мире и улучшая взаимодействие с соответствующими объектами. Для тех, кто ищет помощи, также доступна дополнительная динамическая помощь, чтобы обеспечить более плавный прогресс в игре. Кроме того, взаимодействие с объектами было переработано, чтобы улучшить общий игровой процесс.

Все новые функции: