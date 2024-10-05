Capcom объясняет, почему снизила сложность в Dead Rising Deluxe Remaster

Dead Rising Deluxe Remaster - это новая версия классической игры от Capcom с улучшенным дизайном. Впрочем, фанатам оригинала показалось, что в новой версии понизили сложность.

По словам режиссера Рёсуке Мураи, такое решение пришлось принять из-за того, что многие игроки забросили прохождение оригинала из-за сложности, так и не дойдя до самой интересной части игры.

Из того, как игроки отреагировали на оригинальную игру, мы знаем, что многие, к сожалению, забросили игру, утомились от нее и бросили, не дойдя до самого интересного. И было бы обидно, если бы мы представили этот Deluxe Remaster, и то же самое повторилось бы снова, только ради сохранения точно такого же опыта».

Чтобы игроков не пугали «резкие скачки сложности в начале», разработчики внесли ряд изменений в прогрессию и систему оружия, сделав игровой процесс более приятным.

Dead Rising Deluxe Remaster доступен для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.