Capcom объясняет, почему снизила сложность в Dead Rising Deluxe Remaster

Dead Rising Deluxe Remaster - это новая версия классической игры от Capcom с улучшенным дизайном. Впрочем, фанатам оригинала показалось, что в новой версии понизили сложность.
По словам режиссера Рёсуке Мураи, такое решение пришлось принять из-за того, что многие игроки забросили прохождение оригинала из-за сложности, так и не дойдя до самой интересной части игры.
Из того, как игроки отреагировали на оригинальную игру, мы знаем, что многие, к сожалению, забросили игру, утомились от нее и бросили, не дойдя до самого интересного. И было бы обидно, если бы мы представили этот Deluxe Remaster, и то же самое повторилось бы снова, только ради сохранения точно такого же опыта».
Чтобы игроков не пугали «резкие скачки сложности в начале», разработчики внесли ряд изменений в прогрессию и систему оружия, сделав игровой процесс более приятным.
Dead Rising Deluxe Remaster доступен для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
они не понизили сложность, а просто сделали игру более удобной, поэтому игра и ощущается легче. // Артур Кузьмин
Да, очки теперь можно быстро фармить и боссы как будто слабее стали)
Введите уже платных ботов и назовите это таймсэйв, пусть проходят игрульки за криворуких нубасов.
Ну и в чём прикол повышать сложность ?
Одобряю!
Где повышение? Оригинальную сложность порезали в угоду казуалам. Я игрульку на платину проходил, сложность представляла только кривая стрельба да тупые НПС + суперприемы с нажатием одновременно несколько кнопок с направлением..
Игра и так казуальной была. Напряги были только с управлением и ии.
интересно а со временем исправили баг - типо ты дождался а скрипт катсцены не проигрывает и время выходит и ты проигрываешь (в старой игре такая дурь была)
Я вообще не понимаю как финальное месиво без читов проходить.
Это про толпы зомбаков или драку на танке?
И то и то.
Толпа проблема. Босс, пару ударов, уворот, он сам к зомбакам свалится.
Сейчас проще, а когда играл на релизе на боксе так и не осилил.
Лучше бы цензуру снизили до нуля.
А что толку с этого снижения сложности? Мировая статистика популярных игр говорит, что только 30% игроков в среднем проходят игры до конца, не зависимо от уровня лёгкости прохождения. В любом случае 70% игроков забросят игру, не пройдя до конца. Никакой лёгкой сложностью этого не изменить. Я считаю зря они сложность снизили. Всё-таки смысл игр в самом процессе, а не в том, чтоб проходить их до конца. Тем более таких игр песочниц, как эта.