Энтузиаст выпустил демку демейка Dead Space ©

Созданный фанатами "демейк" игры Dead Space доступен для бесплатной загрузки.

Dead Space Demake был разработан Фрейзером Брумли, чтобы помочь ему освоить Unreal Engine и позволить ему поэкспериментировать с "эстетикой PS1".

Демейк пытается показать, как могла бы выглядеть игра, если бы она вышла на оригинальной PlayStation, а не на PS3 и Xbox 360.

"Вы играли в Dead Space (2008), вы играли в Dead Space (2023), настало время окунуться в ужасный вайб Dead Space (1998)", - говорится в описании игры.

Вместо того чтобы полностью воссоздать всю игру, Брумли отмечает в Твиттере, что прохождение демейка занимает "около 10-15 минут", добавляя: "Трудно сказать, потому что я так хорошо разогнался во время создания игры".

Демейк можно скачать отсюда.