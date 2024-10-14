Издательство Titan Comics переиздаст графические романы Dead Space

Наверное, многим из нас нравятся всякие жутковатые приключения в космосе? Особенно если речь идет о Dead Space. Что ж, тогда вам повезло: Dead Space вернется в 2025 году. Это официально. Издательство Titan Comics сообщило, что давно не издававшиеся графические романы по Dead Space возвращаются.

Графические романы, основанные на культовой серии ужасов от Electronic Arts, сначала были очень популярны, но потом их популярность сошла на нет. Выходившие с 2008 по 2013 год, Dead Space, Dead Space Liberation и Dead Space: Salvage теперь получат переиздание от IDW Comics и Titan Comics.

Вот что сказал по этому поводу Джейк Девайн, редактор издательства Titan Comics:

Я очень рад вернуть эти захватывающие графические романы после столь долгого пребывания в черной пустоте. Я помню, как впервые играл в игру, как сидел один в темноте, затаив дыхание, ожидая, когда ужасные монстры выплеснут свою ярость. Поклонники игры и новички будут рады возможности вновь пережить те же ужасающие ощущения.

Первый том серии, который, хочется надеяться, вдохновит на новые истории, поступит в продажу 11 марта 2025 года.

В том случае, если вы никогда раньше не играли в эти игры, то прямо сейчас можете смело купить ремейк оригинального Dead Space на PC, тем более, что не так давно для игры вышла неофициальная русская озвучка от студии GamesVoice, которую при желании можно скачать на нашем сайте.