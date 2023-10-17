Подписчики Xbox Game Pass получат во второй половине октября ремейк Dead Space, Cities: Skylines 2 и несколько других

Компания Microsoft только что подтвердила состав игр, которые появятся в Xbox Game Pass во второй половине месяца. Мы по-прежнему не можем рассчитывать на набор игр из каталога Activision Blizzard, но, несмотря на это, некоторые геймеры могут готовиться к жуткому времяпрепровождению.
В качестве бонуса Microsoft предложила игрокам Like a Dragon: Ishin! - Игра, разработанная студией Ryu Ga Gotoku, - это только начало развлечений.
Microsoft только что подтвердила линейку игр на вторую половину месяца, и во главе списка стоит новейшая Dead Space - ремейк приключенческого боевика, дебютировавшего в самом начале года и получившего высокую оценку широкой аудитории. Игра собрала 89% оценок.
- Like A Dragon: Ishin! (Cloud, PC и консоли) - сегодня;
- F1 Manager 2023 (Cloud, PC и консоли) - 19 октября;
- Cities: Skylines II (PC) - 24 октября;
- Dead Space (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - 26 октября;
- Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud и консоли) - 26 октября;
- Mineko's Night Market (Cloud, PC и консоли) - 26 октября;
- Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, PC и консоли) - 31 октября;
- Jusant (Cloud, PC и консоли) - 31 октября;
Следующие игры покинут Xbox Game Pass в конце октября, но у вас есть возможность приобрести их со скидкой 20% перед их уходом:
- Gunfire Reborn (Cloud, Console и PC)
- Kill It With Fire (Cloud, Console и PC)
- Persona 5 Royal (Cloud, Console и PC)
- Signalis (Cloud, Console и PC)
- Solasta Crown of the Magister (Cloud, Console и PC)
В Деде есть русские сабы?
есть русификаторы, и вродь уже даже на корявую озвучку
официально нет.
Получается через 3 месяца джедаи выжившие в гейм пассе появятся вероятно как раз вместе с озвучкой.
Почему. Должен через год же. Весной 24 года. У Дед спейс был слабый старт продаж. Игр мертва скорее всего, вот и поторопились.
Ну до сих пор все игры ЕА попадали в ЕАPlay через один и тот же промежуток времени и Dead Space тоже исключением не стал. Только бф2042 появилась через год в подписке.
кал pass куча трешака и dead space которому 666 лет
Это ремаке, который вышел в конце января этого года.
тык ремейк же игры кторой 666 лет !!!
с этим убогим бессмысленно разговаривать, у него каша в голове. под каждой новостью что-то срёт