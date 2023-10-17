Подписчики Xbox Game Pass получат во второй половине октября ремейк Dead Space, Cities: Skylines 2 и несколько других ©

Компания Microsoft только что подтвердила состав игр, которые появятся в Xbox Game Pass во второй половине месяца. Мы по-прежнему не можем рассчитывать на набор игр из каталога Activision Blizzard, но, несмотря на это, некоторые геймеры могут готовиться к жуткому времяпрепровождению.

В качестве бонуса Microsoft предложила игрокам Like a Dragon: Ishin! - Игра, разработанная студией Ryu Ga Gotoku, - это только начало развлечений.

Microsoft только что подтвердила линейку игр на вторую половину месяца, и во главе списка стоит новейшая Dead Space - ремейк приключенческого боевика, дебютировавшего в самом начале года и получившего высокую оценку широкой аудитории. Игра собрала 89% оценок.

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, PC и консоли) - сегодня;

F1 Manager 2023 (Cloud, PC и консоли) - 19 октября;

Cities: Skylines II (PC) - 24 октября;

Dead Space (Cloud, PC и Xbox Series X|S) - 26 октября;

Frog Detective: The Entire Mystery (Cloud и консоли) - 26 октября;

Mineko's Night Market (Cloud, PC и консоли) - 26 октября;

Headbangers: Rhythm Royale (Cloud, PC и консоли) - 31 октября;

Jusant (Cloud, PC и консоли) - 31 октября;

Следующие игры покинут Xbox Game Pass в конце октября, но у вас есть возможность приобрести их со скидкой 20% перед их уходом: