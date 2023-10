Like a Dragon: Ishin! теперь доступна через Xbox Game Pass ©

Компании Sega, RGG Studio и Microsoft объявили о том, что игра Like a Dragon: Ishin! теперь доступна через Xbox Game Pass.

Действие игры разворачивается в 1860-х годах в городе Кё, и борьба самурая за справедливость способна навсегда изменить ход истории Японии. Выхватите свой клинок и присоединитесь к революции в этом захватывающем историческом приключении.

Игровой процесс включает в себя захватывающий экшн с использованием различных видов оружия и боевых стилей, включая "Мечник", "Стрелок", "Дикий танцор" и "Драчун". Дополнительный внутриигровой глоссарий дополняет контекст исторической основы людей, мест и событий, представленных в игре Like a Dragon: Ishin!

Кроме того, данная игра является продолжением своего предшественника, эксклюзива 2014 г. для Японии, с поддержкой локализации, полностью новым контентом, изысканной ремастированной графикой и расширенными возможностями для современных платформ на движке Unreal Engine 4.

Like a Dragon: Ishin! уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК через Steam.

