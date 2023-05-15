Ремейк Dead Space получил 90-минутную бесплатную пробную версию на ПК ©

Electronic Arts выпустила 90-минутную бесплатную пробную версию Dead Space Remake для ПК на Steam. С сегодняшнего дня и до 29 мая геймеры на ПК могут загрузить бесплатную пробную версию и познакомиться с этой игрой в жанре ужасов от третьего лица.

Насколько я знаю, бесплатная пробная версия основана на последней версии игры. Релизная версия страдала от некоторых проблем с производительностью и EA Motive не смогла устранить их все. Таким образом, она даст вам довольно хорошее представление о том, как игра работает на вашей системе ПК.

Вы можете загрузить бесплатную пробную версию с официальной страницы игры в магазине Steam. Пользователям из России, возможно, понадобиться VPN.