Ремейк Dead Space получил 90-минутную бесплатную пробную версию на ПК

Electronic Arts выпустила 90-минутную бесплатную пробную версию Dead Space Remake для ПК на Steam. С сегодняшнего дня и до 29 мая геймеры на ПК могут загрузить бесплатную пробную версию и познакомиться с этой игрой в жанре ужасов от третьего лица.
Насколько я знаю, бесплатная пробная версия основана на последней версии игры. Релизная версия страдала от некоторых проблем с производительностью и EA Motive не смогла устранить их все. Таким образом, она даст вам довольно хорошее представление о том, как игра работает на вашей системе ПК.
Вы можете загрузить бесплатную пробную версию с официальной страницы игры в магазине Steam. Пользователям из России, возможно, понадобиться VPN.
ждём полную от Empress
Вот бы еще нашелся герой нашего времени и "случайно" экзешник без гомнувы в эту демку запихнул ;D
Так она до сих пор и страдает, ужасные статтеры каждую секунду
да, чет не заметил, хотя два раза ее прошел, бывало только при быстром перемещении по локациям дропы фпс при подгрузке.
Тоже не замечал никаких статтеров
на ведрах запускают, потом орут "статторы караул!"
Всё равно озвучка только летом появится, на тарабарском играть не хочется, там уже и офку можно взять.
Подозреваю что к тому времени уже на торрентах игра будет лежать и офка не понадобится.
Жду полную версию на торрентах. Альтернатив нам не дают.
Спасибо но я уже офлайн-версию за доллар с чем то прошел.
За 100руб тоже брал) Наигрался вдоволь.
в теории можно запустить игру и получить токен денувы. после используя goldberg emu отвязать игру от необходимости быть подключенным в стим (т.е выключаем стим при игре) и игра не будет знать, что на ней таймер (тк он вероятно привязан в самом стиме)
Нажимаю там в окне играть в демо, выскакивает на 1сек окно типа как идёт закачка, но закрывается и появляется страница с полной игрой. Ничего не начинает не качать, не в списке с играми не появляется.
Запуск дёмки не кликается.
Кроме графония, ничего интересного
Уже качаю. Сейчас для РФ доступно
Ни лечи. Кнопка не кликабельна.
🤣🤣🤣🤣
40 рубасей на фан пей фулл версию ,прощел забыл)
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли?
Видать, совсем плохо у них с её продажами. Вот что Дерьмува дерьмотворящая делает и отказ от продаж в России!
Ты эксперт, тебе виднее
А денуво то причем тут?) За денуво в 90% случаев ноют только те ,кто игру даже по скидке не собирался брать.А если речь идет за "типо" ухудшение производительности, то уже давно известно ,что если денуво в игру внедрили нормально, и комп на котором запускается игра не ведро( где даже без денуво игра будет идти фигово), то влияние денуво заметно не будет. И только упертые будут писать обратное и те ,кто не может скачать игру в первый же день релиза..
Пока что не особо нужно.
Пока капком выкатывает полную локализацию, с одной из лучших, если вообще не самой лучшей озвучой, остальным компаниям западло даже текстовый перевод сделать.
А мне западло в это играть, у меня есть оригинальный мертвый пробел с локализацией, мне норм.
Почаще заглядывай в раздел игры с файлами на ПГ. Найдёшь там для себя много удивительного и неожиданного. Тогда может и ненужное нытьё само пройдёт.
Не пройдет..)
Установить можно. Но только 1 вариант, без текстур. Иначе игра не запускается.
К чему ты мне вообще это написал?) Я разве писал что то по поводу русика, что его не установить или что то спрашивал по этому поводу?)