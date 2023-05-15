Dead Space 13.10.2008
9.2 4 218 оценок

Ремейк Dead Space получил 90-минутную бесплатную пробную версию на ПК

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butcher69
Новости

Electronic Arts выпустила 90-минутную бесплатную пробную версию Dead Space Remake для ПК на Steam. С сегодняшнего дня и до 29 мая геймеры на ПК могут загрузить бесплатную пробную версию и познакомиться с этой игрой в жанре ужасов от третьего лица.

Насколько я знаю, бесплатная пробная версия основана на последней версии игры. Релизная версия страдала от некоторых проблем с производительностью и EA Motive не смогла устранить их все. Таким образом, она даст вам довольно хорошее представление о том, как игра работает на вашей системе ПК.

Вы можете загрузить бесплатную пробную версию с официальной страницы игры в магазине Steam. Пользователям из России, возможно, понадобиться VPN.

ПК Раздачи и скидки
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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Anefion

ждём полную от Empress

11
El1x1r

Вот бы еще нашелся герой нашего времени и "случайно" экзешник без гомнувы в эту демку запихнул ;D

6
agula98
Релизная версия страдала от некоторых проблем с производительностью и EA Motive

Так она до сих пор и страдает, ужасные статтеры каждую секунду

3
amigolord

да, чет не заметил, хотя два раза ее прошел, бывало только при быстром перемещении по локациям дропы фпс при подгрузке.

-3
DeadRemix amigolord

Тоже не замечал никаких статтеров

-2
amigolord DeadRemix

на ведрах запускают, потом орут "статторы караул!"

0
tvorog8088

Всё равно озвучка только летом появится, на тарабарском играть не хочется, там уже и офку можно взять.

3
Destroited

Подозреваю что к тому времени уже на торрентах игра будет лежать и офка не понадобится.

1
Кей Овальд

Жду полную версию на торрентах. Альтернатив нам не дают.

2
Razox

Спасибо но я уже офлайн-версию за доллар с чем то прошел.

2
АLEX86

За 100руб тоже брал) Наигрался вдоволь.

0
Lucrise

в теории можно запустить игру и получить токен денувы. после используя goldberg emu отвязать игру от необходимости быть подключенным в стим (т.е выключаем стим при игре) и игра не будет знать, что на ней таймер (тк он вероятно привязан в самом стиме)

1
slamm86

Нажимаю там в окне играть в демо, выскакивает на 1сек окно типа как идёт закачка, но закрывается и появляется страница с полной игрой. Ничего не начинает не качать, не в списке с играми не появляется.

0
martin32

Запуск дёмки не кликается.

0
KoRnEr

Кроме графония, ничего интересного

0
SexualHarassmentPanda

Уже качаю. Сейчас для РФ доступно

-1
martin32

Ни лечи. Кнопка не кликабельна.

0
xz Dante martin32
0
MeduzaRUS

🤣🤣🤣🤣

-2
golab42

40 рубасей на фан пей фулл версию ,прощел забыл)

-2
utbrock

Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли?

-2
Cidorovitch

Видать, совсем плохо у них с её продажами. Вот что Дерьмува дерьмотворящая делает и отказ от продаж в России!

-7
Protocol10

Ты эксперт, тебе виднее

0
DeadRemix

А денуво то причем тут?) За денуво в 90% случаев ноют только те ,кто игру даже по скидке не собирался брать.А если речь идет за "типо" ухудшение производительности, то уже давно известно ,что если денуво в игру внедрили нормально, и комп на котором запускается игра не ведро( где даже без денуво игра будет идти фигово), то влияние денуво заметно не будет. И только упертые будут писать обратное и те ,кто не может скачать игру в первый же день релиза..

0
Богдан Мастдаев

Пока что не особо нужно.

Пока капком выкатывает полную локализацию, с одной из лучших, если вообще не самой лучшей озвучой, остальным компаниям западло даже текстовый перевод сделать.
А мне западло в это играть, у меня есть оригинальный мертвый пробел с локализацией, мне норм.

-11
Shеpard

Почаще заглядывай в раздел игры с файлами на ПГ. Найдёшь там для себя много удивительного и неожиданного. Тогда может и ненужное нытьё само пройдёт.

8
DeadRemix Shеpard

Не пройдет..)

0
xion76 DeadRemix

Установить можно. Но только 1 вариант, без текстур. Иначе игра не запускается.

0
DeadRemix xion76

К чему ты мне вообще это написал?) Я разве писал что то по поводу русика, что его не установить или что то спрашивал по этому поводу?)

0