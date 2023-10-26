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Dead Space 13.10.2008
9.2 4 548 оценок

Ремейк Dead Space появился в EA Play и Game Pass Ultimate

Simple Jack

В библиотеках Game Pass Ultimate и EA Play добавили ремейк Dead Space. Обновленная версия игры доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Помимо ремейка Dead Space, в подписках появились Frog Detective: The Entire Mystery и Mineko’s Night Market. Позже владельцы Game Pass Ultimate и EA Play смогут сыграть в Headbangers: Rhythm Royale и Jusant (с 31 октября).

Dead Space вышла 27 января 2023 года для PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра получила 89 баллов на OpenCritic и MetaCritic.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
hamshut

Устал ждать взлом и озвучку 😂

13
Ms_M

3 месяца как я уже поиграл в пиратку, через демку в стиме изи играется

0
hamshut Ms_M

На инглиш не хочется, жду озвучку)

1
Protocol10

отдохни денек другой и жди дальше

-1
User1105

А я устал ждать патчи от статтеров даже на моей 4070 фризы(

0
Ms_M hamshut

так там и не инглиш вроде был)

0
adastmin2

Уже играю))) ДА блин не смог найти файлы английской озвучки чтоб в нейросеть загнать

2
DEDGAMER

Всё ОК и русский есть, просто песня.

2
tvorog8088

Значит получается через 3 месяца джедай сурвайвл в гейм пассе появится.

1
csander2025

Разочарование а не игра куча багов... Проходил летом со всеми пачтами и один фиг.

0
tvorog8088 csander2025

Понятно что не шедевр, середнячок, разок пройти с озвучкой будет интересно.

0
Yuriyzub1982

В Game Pass Ultimate её для РФ нет, нужно просто регион другой в винде поставить появится, но она то появляется при смене региона но кнопка скачать чтоб установить постоянно чёт грузиться бесконечно и всё, пока сюда не зашел не увидел что в EA Play она как бы от туда и будит устанавливать с EA Play без проблем устанавливается, перевод с озвучкой вон в разделе Файлы найдёте но там для Стима хз может и для EA Play прокатит тоже))

0
Денис Ахрамеев

Установил, запустил, вылет на рабочий стол))))

0
211186

Отличная новость, с удовольствием перепройду

0
FamousOdin

Не появился он, не надо врать

-2
Mystik_86

все есть, даже xbox приложение не нужно, достаточно связку между ними сделать, игры устанавливаются в EA App

1
Music Heart Mystik_86

Согласен. Немного подумать и все скачается

0
FamousOdin Mystik_86

Между кем?

0
FamousOdin Mystik_86

Он должен на консоли появится

-1
-zotik- FamousOdin

Так и не появился?

0