Ремейк Dead Space появился в EA Play и Game Pass Ultimate

В библиотеках Game Pass Ultimate и EA Play добавили ремейк Dead Space. Обновленная версия игры доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Помимо ремейка Dead Space, в подписках появились Frog Detective: The Entire Mystery и Mineko’s Night Market. Позже владельцы Game Pass Ultimate и EA Play смогут сыграть в Headbangers: Rhythm Royale и Jusant (с 31 октября).

Dead Space вышла 27 января 2023 года для PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра получила 89 баллов на OpenCritic и MetaCritic.