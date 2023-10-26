Ремейк Dead Space появился в EA Play и Game Pass Ultimate

В библиотеках Game Pass Ultimate и EA Play добавили ремейк Dead Space. Обновленная версия игры доступна для PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Помимо ремейка Dead Space, в подписках появились Frog Detective: The Entire Mystery и Mineko’s Night Market. Позже владельцы Game Pass Ultimate и EA Play смогут сыграть в Headbangers: Rhythm Royale и Jusant (с 31 октября).
Dead Space вышла 27 января 2023 года для PC, Xbox Series X/S и PS5. Игра получила 89 баллов на OpenCritic и MetaCritic.
Устал ждать взлом и озвучку 😂
3 месяца как я уже поиграл в пиратку, через демку в стиме изи играется
На инглиш не хочется, жду озвучку)
отдохни денек другой и жди дальше
А я устал ждать патчи от статтеров даже на моей 4070 фризы(
так там и не инглиш вроде был)
Уже играю))) ДА блин не смог найти файлы английской озвучки чтоб в нейросеть загнать
Всё ОК и русский есть, просто песня.
Значит получается через 3 месяца джедай сурвайвл в гейм пассе появится.
Разочарование а не игра куча багов... Проходил летом со всеми пачтами и один фиг.
Понятно что не шедевр, середнячок, разок пройти с озвучкой будет интересно.
В Game Pass Ultimate её для РФ нет, нужно просто регион другой в винде поставить появится, но она то появляется при смене региона но кнопка скачать чтоб установить постоянно чёт грузиться бесконечно и всё, пока сюда не зашел не увидел что в EA Play она как бы от туда и будит устанавливать с EA Play без проблем устанавливается, перевод с озвучкой вон в разделе Файлы найдёте но там для Стима хз может и для EA Play прокатит тоже))
Установил, запустил, вылет на рабочий стол))))
Отличная новость, с удовольствием перепройду
Не появился он, не надо врать
все есть, даже xbox приложение не нужно, достаточно связку между ними сделать, игры устанавливаются в EA App
Согласен. Немного подумать и все скачается
Между кем?
Он должен на консоли появится
Так и не появился?