"Звучит просто бомбически!": геймплейная демонстрация русской озвучки ремейка Dead Space впечатлила игроков

Сегодня прошла VoiceCon — специальная трансляция с русским уклоном, организованная хорошо вам известной студией GamesVoice.
Студия так же показала геймплейную демонстрацию русской озвучки ремейка Dead Space. В частности, GamesVoice продемонстрировала известное многим атмосферное начало Dead Space. Но сроков выхода проекта названо не было - судя по демонстрации, у проекта не будет текстового перевода или его придется "прикручивать" самим пользователям. Хорошо что он уже давно доступен на нашем сайте для скачивания.
Ремейк Dead Space вышел 27 января. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Особо радует то что студия привлекла к озвучке тех актёров дубляжа, которые работали над оригиналом.
Словно официальный дубляж. Наверное даже лучше
Они очень сильно могут.
Очень и очень достойно, пока что претендент на их лучшую работу.
Очень жду с самого анонса, звучит потрясающе!
Озвучка хороша и на уровне оригинала,который вышел в далеком 2008.
Отличная озвучка и хорошо,что еще не добрался до ремейка,буду ждать релиза.
Осталось Старфилд перевести, можно и без озвучки
только когда выйдет?
Николь блин милфа скуластая)
Отлично сделано. Молодцы.
Очень атмосферно!
на днях купил акк за 80 р. прохожу с русификатором на 4090 и олед 4к HDR 120 гц. Нормальная игра. Играть очково.
А понтов-то сколько)
На 4090 денег хватило, а на игру нет🤡
Это как купить топовый BMW и лить в него 80й.
Бедняжка аж скрин акка сделал, чтоб поверили что 80₽ смог потратить
так это лицуха, акк купил, а смысл платить EA 3-3.5 к за такое отношение, что покупай и бегай по интернету ищи русификатор, пошли они нафиг
бро , а шо у тебя в профиле 2080 написана?
ему 8 лет. зачем ты придираешься.
он этот коммент, про то что купил акк и проходит на 4090, во все свежие новости запостил. сразу видно ребенку не хватает внимания. вот и старается привлекать его к себе как может.