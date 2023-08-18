"Звучит просто бомбически!": геймплейная демонстрация русской озвучки ремейка Dead Space впечатлила игроков ©

Сегодня прошла VoiceCon — специальная трансляция с русским уклоном, организованная хорошо вам известной студией GamesVoice.

Студия так же показала геймплейную демонстрацию русской озвучки ремейка Dead Space. В частности, GamesVoice продемонстрировала известное многим атмосферное начало Dead Space. Но сроков выхода проекта названо не было - судя по демонстрации, у проекта не будет текстового перевода или его придется "прикручивать" самим пользователям. Хорошо что он уже давно доступен на нашем сайте для скачивания.

Ремейк Dead Space вышел 27 января. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.