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Dead Space 13.10.2008
9.2 4 416 оценок

"Звучит просто бомбически!": геймплейная демонстрация русской озвучки ремейка Dead Space впечатлила игроков

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butcher69
Новости

Сегодня прошла VoiceCon — специальная трансляция с русским уклоном, организованная хорошо вам известной студией GamesVoice.

Студия так же показала геймплейную демонстрацию русской озвучки ремейка Dead Space. В частности, GamesVoice продемонстрировала известное многим атмосферное начало Dead Space. Но сроков выхода проекта названо не было - судя по демонстрации, у проекта не будет текстового перевода или его придется "прикручивать" самим пользователям. Хорошо что он уже давно доступен на нашем сайте для скачивания.

Ремейк Dead Space вышел 27 января. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

27
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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Fox534

Особо радует то что студия привлекла к озвучке тех актёров дубляжа, которые работали над оригиналом.

8
WaylonJones

Словно официальный дубляж. Наверное даже лучше

2
Кей Овальд

Они очень сильно могут.

2
FlexGum

Очень и очень достойно, пока что претендент на их лучшую работу.

2
HVTE

Очень жду с самого анонса, звучит потрясающе!

1
Denn378

Озвучка хороша и на уровне оригинала,который вышел в далеком 2008.

1
Агент Матрицы
1
Denn378

Отличная озвучка и хорошо,что еще не добрался до ремейка,буду ждать релиза.

1
RTYWD

Осталось Старфилд перевести, можно и без озвучки

1
darkevil555

только когда выйдет?

0
Serge_Hunter1099

Николь блин милфа скуластая)

0
Nesh22GolgJR

Отлично сделано. Молодцы.

0
Wesleyalan

Очень атмосферно!

0
Protocol10

на днях купил акк за 80 р. прохожу с русификатором на 4090 и олед 4к HDR 120 гц. Нормальная игра. Играть очково.

-21
kolinmah

А понтов-то сколько)

4
FlexGum

На 4090 денег хватило, а на игру нет🤡
Это как купить топовый BMW и лить в него 80й.

Бедняжка аж скрин акка сделал, чтоб поверили что 80₽ смог потратить

5
Protocol10 FlexGum

так это лицуха, акк купил, а смысл платить EA 3-3.5 к за такое отношение, что покупай и бегай по интернету ищи русификатор, пошли они нафиг

-4
StrelitziaReg Protocol10

бро , а шо у тебя в профиле 2080 написана?

0
muxamor2011 StrelitziaReg

ему 8 лет. зачем ты придираешься.
он этот коммент, про то что купил акк и проходит на 4090, во все свежие новости запостил. сразу видно ребенку не хватает внимания. вот и старается привлекать его к себе как может.

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