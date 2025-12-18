Klukva Games выпустила пролог пошаговой стратегии Dead Weight

Студия Klukva Games объявила о запуске пролога Dead Weight — пошаговой стратегии с элементами RPG. Пролог уже доступен. Он знакомит игроков с основами проекта и его сеттингом.

Действие Dead Weight разворачивается в стимпанковом мире плавающих островов. Игрокам предстоит путешествовать на летающем пиратском корабле, исследовать регионы, находить добычу, выполнять задания и участвовать в пошаговых тактических боях, где каждый ход может оказаться решающим. В игре предусмотрено развитие персонажей через дерево навыков, подбор снаряжения под разные стили игры и высокая реиграбельность за счёт процедурной генерации мира и кризисов в поздней стадии прохождения.

Пролог Dead Weight знакомит с первым регионом, главным героем по имени Варвар и завязкой сюжета — спасением Клюквы, похищенной безумным оракулом Алозой. В демо-версии доступны все навыки Варвара, базовые улучшения Бездны и начальный набор снаряжения. Игроков ждут пошаговые бои, глобальная карта, случайные события, а также механики безумия и усталости.

Прохождение пролога занимает в среднем от 40 до 60 минут и позволяет оценить ключевые элементы Dead Weight — сочетание тактики, исследования и повествования.