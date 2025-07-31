Для командного MOBA-шутера Deadlock вышло крупное обновление

Компания Valve выпустила масштабное обновление для командного MOBA-шутера Deadlock. В нем авторы переработали центрального босса, изменили экономику предметов, а также баланс персонажей.

Основные изменения затронули центрального босса: его базовое здоровье увеличили с 6725 до 12500 единиц, а прирост уменьшен с 470 до 200. Награда за его убийство больше не усиливает характеристики и солдат, а также не уменьшает время возрождения.

Теперь после смерти босса выпадают три кристалла Rejuvenator, поднятие которого дает возрождение на месте через 3 секунды. Смерть с бонусом не засчитывается как убийство и не дает награду противникам. А эффект Rejuvenator, который длится до 7 минут, увеличивает здоровье (+20%), скорострельность (+20%) и урон спиритической мощи (+15%).

В обновлении удалили телепорты за Walkers, а здоровье боковых объектов увеличили на 10%. Помимо этого, награда за убийство нейтральных существ повышена на 15%, а за сильных нейтральных — на 25%.

Полное описание патча для Deadlock доступно на официальном форуме.

В конце июля появился слух, что Valve готовится к началу пиар-кампании Deadlock. Тогда разработчики зарегистрировали новые товарные знаки игры.