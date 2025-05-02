Открытая бета Deadlock может стартовать уже в июле

Согласно свежей утечке, многопользовательский шутер Deadlock может выйти в открытую бету уже в июле этого года. Информация появилась на сабреддите r/GamingLeaksAndRumours, где пользователь поделился скриншотами и видео с ранней версии игры.

Утверждается, что материалы были получены из «инсайдерской сборки» — версии, предназначенной для сотрудников Valve до запуска закрытого альфа-тестирования. Также автор публикации заявил, что именно в июле планируется запуск открытого бета-теста.

Deadlock впервые стал доступен в закрытой альфе летом 2024 года и собрал впечатляющие 170 000 одновременных игроков. С тех пор интерес немного снизился, однако игра всё ещё стабильно набирает от 10 до 20 тысяч игроков в пиковые часы.

Valve пока официально не комментировала планы по открытому бета-тесту, однако интерес к проекту остаётся высоким.