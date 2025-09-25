В Deadlock могут добавить систему оценки поведения игроков

В файлах Deadlock нашли систему борьбы с токсичностью по аналогии с Dota 2.

В файлах последнего обновления Deadlock, нового шутера от Valve, обнаружены строки кода, связанные с системой оценки поведения игроков. Данные указывают на внедрение механизмов отслеживания токсичных действий, включая оскорбления, намеренные поражения и другие нарушения.

Система, вероятно, будет работать по принципу аналогичного решения в Dota 2: игроки с низким уровнем поведения столкнутся с ограничениями (например, очереди матчмейкинга с такими же нарушителями), а примерные участники получат приоритет в поиске игр.

Ранее в файлах сборки Deadlock были обнаружены упоминания четырёх игровых ролей: Marksman, Mystic, Brawler и Assassin. Находка указывает на планы разработчиков по внедрению классовой системы.