Deadlock TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MOBA, От третьего лица
5.9 133 оценки

Valve выпустила крупное обновление Deadlock - переработаны герои, предметы и ключевые механики

RedDay13 RedDay13

Valve представила масштабное мартовское обновление для шутера Deadlock, в котором разработчики переработали ряд геймплейных систем, баланс персонажей и игровые предметы.

Одним из заметных нововведений стала возможность прыгать во время скольжения, что расширяет варианты перемещения и делает бои более динамичными.

Также разработчики изменили баланс ключевых объектов на карте:

  • первое святилище теперь уничтожается легче - его здоровье снижено до 5000;
  • второе, наоборот, стало прочнее - 10 000 здоровья.

После уничтожения двух Стражей базы теперь запускается особое усиление атаки: появляется волна крипов, которые перемещаются по тросу с ускорением и помогают продавливать линию.

Изменения коснулись и карты. В игре появились новые лагеря нейтральных монстров, а здоровье Мид-босса увеличили с 11 900 до 13 000. Награды за убийство босса и захват некоторых объектов также были повышены.

Помимо этого, в Deadlock добавили новый предмет Golden Goose Egg, а также провели балансировку уже существующих вещей и нескольких героев.

Полный список изменений Valve опубликовала на официальной странице обновления.

Комментарии:  1
Egik81

То что компания выпустит на замену TF2 и после чего на очереди будет халва 3.