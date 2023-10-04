Dr Disrespect показал новый геймплей шутера Deadrop с перестрелками на гоночных авто

Студия Midnight Society, которой владеет популярный стример по имени Dr Disrespect, уже несколько лет работает над амбициозным шутером Deadrop. У проекта до сих пор нет целевой платформы и сроков релиза, но его разработка идет хорошо. Об этом свидетельствует новая демонстрация игрового процесса, которая показывает неожиданную сторону Deadrop.
Судя по свежему геймплею в шутере от Midnight Society будут включать заезды на гоночных автомобилях. Ролик показывает небольшой отрывок подобного заезда по разрушенной трассе. При этом игроки могут вести огонь с оружия и ликвидировать своих оппонентов. Больше подробностей авторы игры обещают представить в следующем отчете о прогрессе разработки.
На данный момент к этому отрывку есть серьезные вопросы. Местами можно заметить очень сильные просадки FPS. Игра все еще находится в активной фазе разработки, поэтому пока технические проблемы можно простить.
ну выглядит как нереальный кал
Хлам
денех много не бывает так же и ныне подобного трешокала
И у Дока будет как обычно сверх жёстко пригорать, если его кто-то завалит в его же игре)
Disrespect сам всех обсирает, а в итоге делает кал.
выстрелить 2 пульки - это перестрелка?