Dr Disrespect показал новый геймплей шутера Deadrop с перестрелками на гоночных авто ©

Студия Midnight Society, которой владеет популярный стример по имени Dr Disrespect, уже несколько лет работает над амбициозным шутером Deadrop. У проекта до сих пор нет целевой платформы и сроков релиза, но его разработка идет хорошо. Об этом свидетельствует новая демонстрация игрового процесса, которая показывает неожиданную сторону Deadrop.

Судя по свежему геймплею в шутере от Midnight Society будут включать заезды на гоночных автомобилях. Ролик показывает небольшой отрывок подобного заезда по разрушенной трассе. При этом игроки могут вести огонь с оружия и ликвидировать своих оппонентов. Больше подробностей авторы игры обещают представить в следующем отчете о прогрессе разработки.

На данный момент к этому отрывку есть серьезные вопросы. Местами можно заметить очень сильные просадки FPS. Игра все еще находится в активной фазе разработки, поэтому пока технические проблемы можно простить.