Midnight Society объявила о закрытии

Компания Midnight Society объявила об отмене своего шутера DEADROP, спонсируемого NFT. Это затронет 55 разработчиков.

Сегодня мы объявляем о закрытии Midnight Society после трех невероятных лет, а потрясающая команда из более чем 55 разработчиков вносит свой вклад в наш новый IP DEADROP. Мы активно ищем другие игровые студии, которые были бы заинтересованы в предоставлении возможностей трудоустройства нашим талантливым членам команды. Если вы знаете кого-то, кто ищет сотрудников, пожалуйста, перешлите ему это сообщение или напишите нам в личные сообщения, чтобы познакомить нас лично. Мы выражаем искреннюю благодарность каждому члену нашего сообщества и глубоко сожалеем, что нам не удалось достичь нашей конечной цели.

Midnight Society изначально была основана Робертом Боулингом, известным по Call of Duty, и создателем контента Dr Disrespect. Однако после серии обвинений, выдвинутых против стримера в прошлом году, было объявлено, что Dr Disrespect больше не будет работать в студии.

После того, как развернулись эти события, руководство Midnight Society настаивало на том, что Гай «Dr Disrespect» Беам был не более чем инфлюенсером и маркетологом бренда, но пристыженный стример утверждал, что он был гораздо важнее для проекта. Могло ли его отстранение от компании стать фактором, повлиявшим на то, что этот карточный домик рухнул сам по себе?