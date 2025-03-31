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Death Stranding 08.11.2019
Адвенчура, Ужасы, От третьего лица, Открытый мир
8.2 3 150 оценок

Аудитория Death Stranding превысила 20 миллионов игроков

IKarasik IKarasik

Студия Kojima Productions сообщила, что общее число игроков в Death Stranding достигло 20 миллионов. В это число входят не только те, кто приобрел игру, но и пользователи, игравшие через Game Pass и PlayStation Plus, а также получившие проект бесплатно в рамках раздач в Epic Games Store.

Ключевые этапы роста:

  • Март 2021 — 5 млн проданных копий.
  • Ноябрь 2022 — 10 млн игроков.
  • Декабрь 2023 — 16 млн игроков.
  • Ноябрь 2024 — 19 млн игроков.
  • Март 2025 — 20 млн игроков.

Death Stranding впервые вышла 8 ноября 2019 года на PlayStation 4, затем появилась на ПК в 2020 году и добралась до Xbox Series X|S в 2024 году.

Сейчас Kojima Productions сосредоточена на разработке Death Stranding 2: On the Beach, релиз которого запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.

2
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
hpi

" Пешеходец "

1
VIGITAL1

Долго откладывал данное творение начитавшись смехуечки про Яндекс доставку итд.Поиграв на данный момент часов 10 могу сказать что довольно занимательно и атмосферно.

0
UnhappyYegor

Но тут нечего удивительного, ведь и раньше низкого профиля геймерам.ю нравился треш

-7
VIGITAL1 UnhappyYegor

Про низкий профиль не совсем понял.А на счёт треша, я уже не знаю что им считать после того , когда тут десятки людей пишут что сталкер 2 это игра года)

0
hpi VIGITAL1

Не игра года а через год будет игра.

2
UnhappyYegor VIGITAL1
тут десятки людей пишут что сталкер 2 это игра года)

Ну скажем так, у каждого такой специфический вкус

-1
Пользователь ВКонтакте

Деатх Страндинг: Деливерансе два // Сергей Бегленко

-1
KabbalisticJerry

Не правильно ты, Дядя Фёдор, демонов вызываешь! Ой не правильно!

0
Egik81

Интересно, а насколько игровой рынок так сказать в натуральном выражений вырос. Я имею в виду в кол-ве игроков за эти почти 4 года.

-1
digitalkid

Странно что не про пиковый онлайн новость.. в чем засада?

-2
Пользователь ВКонтакте

И в пиратку столько же... // Даниль Шаехов

-3
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь, что вторая часть будет такой же интересной , как первая. И хотелось, чтоб по сюжету нам быстрее выдали транспорт для перемещения) // New Show

-4
граф бракула

гг похож на нормана ридуса из сериала про зомбаков

-4
samosan

Заметил,что тут обсирают все игры,где нет секси героинь,а вот если они есть - максимально хвалят,даже если игра сама по себе дно полное.Гача не в счёт.

-5
Real Slim Shady

Нет, Stellar Blade посредственный кал, без сюжета и без геймплея, а те кто хвалят этот кусок кала просто не насмотрелись порно, с тегом 3D.

-2
Ammati

Так тенденция уже давно такая. Просто раньше не было так обильно ЛГБТ и всякой ерунды. И персонажей с фансервисом хватало. По этому люди чаще всего были зажравшиеся и смотрели больше в сторону геймплея, сюжета и другого.
А сейчас вот появились много личностей которые выбирают смотреть ниже лица или вовсе выбрать женского персонажа и 99% смотреть на её зад при игре.
Честно я не понимаю последних. Я когда играю даже от этого лица. ОЧЕНЬ редко замечаю персонажа. Максимум как он бегает, не более. Проще говоря основное время у меня занимает изучение окружения, мир и в целом область вокруг персонажа.
Как пример в том, же horizon я тупо смотрел на эту женщинцу только в 3 случаях.
1. катсцены. Потому, что а куда вы денетесь.
2. Когда наряд выбирал. Хотя честно потом забил. Ибо это надо их искать... потом перебирать плюс, минус нормальные. Надел. выглядит стильно. И ладно.
3. Редкие моменты при паркуре и тд. Когда ублю... камера почему мне в лицо пихало персонажа. К слову очень удобно. Сильно мешает обзору.

Короче вкусы разные. Снова будет достатка женских персонажей и сексуальных в целом. И люди снова зажруться и будут требовать геймплей. А пока пофиг.
У каждого свои хотелки. Одни играют ради жоп. Другие могут ради геймплея. А некоторым вовсе подавай только кинцо сюжетом.

-4
vertehwost

тут еще есть те кто хейтят всё как видишь

1
xlDraglONlx

Служба доставки... Кому то мало в реальности Яндекс Доставки... Вот ещё в игре играют) Ещё и вторую часть сделали что там смотреть? Игра поиграл и забыл...

-7
ArexSOnk

Это для слабых умом, которые в мощном сюжете и атмосферном геймплее видят всего лишь яндекс доставку. Для меня это уже триггер, если чел говорит, что DS - кал, яндексдоставка и т.п., этот чел однозначно дурак. Его мозгов хватает только в беги-стреляй под пиво играть, на большее его мозгов тупо не хватает.

Умные, которым игра просто не зашла, так и говорят, что игра не в их вкусе, не поливая помоями.

1
Real Slim Shady

Симулятор хоть бы ходьбы без сюжета

-9
Алан Битаров

Видимо не играл в игру и судишь по обёртке.

-3
Real Slim Shady Алан Битаров

Играл, и жалею об этом. Не играл бы - проигнорировал.

-2
UnhappyYegor Алан Битаров

Играл и сужу не по обёртке, обычный симулятор курьера в виде кинца

0
Кошачий комочек UnhappyYegor

играл и сужу по обёртке игра красивая но калл

-3
UnhappyYegor Кошачий комочек

Для тебя, но не для меня

-2