Аудитория Death Stranding превысила 20 миллионов игроков

Студия Kojima Productions сообщила, что общее число игроков в Death Stranding достигло 20 миллионов. В это число входят не только те, кто приобрел игру, но и пользователи, игравшие через Game Pass и PlayStation Plus, а также получившие проект бесплатно в рамках раздач в Epic Games Store.
Ключевые этапы роста:
- Март 2021 — 5 млн проданных копий.
- Ноябрь 2022 — 10 млн игроков.
- Декабрь 2023 — 16 млн игроков.
- Ноябрь 2024 — 19 млн игроков.
- Март 2025 — 20 млн игроков.
Death Stranding впервые вышла 8 ноября 2019 года на PlayStation 4, затем появилась на ПК в 2020 году и добралась до Xbox Series X|S в 2024 году.
Сейчас Kojima Productions сосредоточена на разработке Death Stranding 2: On the Beach, релиз которого запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.
" Пешеходец "
Долго откладывал данное творение начитавшись смехуечки про Яндекс доставку итд.Поиграв на данный момент часов 10 могу сказать что довольно занимательно и атмосферно.
Но тут нечего удивительного, ведь и раньше низкого профиля геймерам.ю нравился треш
Про низкий профиль не совсем понял.А на счёт треша, я уже не знаю что им считать после того , когда тут десятки людей пишут что сталкер 2 это игра года)
Не игра года а через год будет игра.
Ну скажем так, у каждого такой специфический вкус
Деатх Страндинг: Деливерансе два // Сергей Бегленко
Не правильно ты, Дядя Фёдор, демонов вызываешь! Ой не правильно!
Интересно, а насколько игровой рынок так сказать в натуральном выражений вырос. Я имею в виду в кол-ве игроков за эти почти 4 года.
Странно что не про пиковый онлайн новость.. в чем засада?
И в пиратку столько же... // Даниль Шаехов
Надеюсь, что вторая часть будет такой же интересной , как первая. И хотелось, чтоб по сюжету нам быстрее выдали транспорт для перемещения) // New Show
гг похож на нормана ридуса из сериала про зомбаков
Заметил,что тут обсирают все игры,где нет секси героинь,а вот если они есть - максимально хвалят,даже если игра сама по себе дно полное.Гача не в счёт.
Нет, Stellar Blade посредственный кал, без сюжета и без геймплея, а те кто хвалят этот кусок кала просто не насмотрелись порно, с тегом 3D.
Так тенденция уже давно такая. Просто раньше не было так обильно ЛГБТ и всякой ерунды. И персонажей с фансервисом хватало. По этому люди чаще всего были зажравшиеся и смотрели больше в сторону геймплея, сюжета и другого.
А сейчас вот появились много личностей которые выбирают смотреть ниже лица или вовсе выбрать женского персонажа и 99% смотреть на её зад при игре.
Честно я не понимаю последних. Я когда играю даже от этого лица. ОЧЕНЬ редко замечаю персонажа. Максимум как он бегает, не более. Проще говоря основное время у меня занимает изучение окружения, мир и в целом область вокруг персонажа.
Как пример в том, же horizon я тупо смотрел на эту женщинцу только в 3 случаях.
1. катсцены. Потому, что а куда вы денетесь.
2. Когда наряд выбирал. Хотя честно потом забил. Ибо это надо их искать... потом перебирать плюс, минус нормальные. Надел. выглядит стильно. И ладно.
3. Редкие моменты при паркуре и тд. Когда ублю... камера почему мне в лицо пихало персонажа. К слову очень удобно. Сильно мешает обзору.
Короче вкусы разные. Снова будет достатка женских персонажей и сексуальных в целом. И люди снова зажруться и будут требовать геймплей. А пока пофиг.
У каждого свои хотелки. Одни играют ради жоп. Другие могут ради геймплея. А некоторым вовсе подавай только кинцо сюжетом.
тут еще есть те кто хейтят всё как видишь
Служба доставки... Кому то мало в реальности Яндекс Доставки... Вот ещё в игре играют) Ещё и вторую часть сделали что там смотреть? Игра поиграл и забыл...
Это для слабых умом, которые в мощном сюжете и атмосферном геймплее видят всего лишь яндекс доставку. Для меня это уже триггер, если чел говорит, что DS - кал, яндексдоставка и т.п., этот чел однозначно дурак. Его мозгов хватает только в беги-стреляй под пиво играть, на большее его мозгов тупо не хватает.
Умные, которым игра просто не зашла, так и говорят, что игра не в их вкусе, не поливая помоями.
Симулятор хоть бы ходьбы без сюжета
Видимо не играл в игру и судишь по обёртке.
Играл, и жалею об этом. Не играл бы - проигнорировал.
Играл и сужу не по обёртке, обычный симулятор курьера в виде кинца
играл и сужу по обёртке игра красивая но калл
Для тебя, но не для меня