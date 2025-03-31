Аудитория Death Stranding превысила 20 миллионов игроков

Студия Kojima Productions сообщила, что общее число игроков в Death Stranding достигло 20 миллионов. В это число входят не только те, кто приобрел игру, но и пользователи, игравшие через Game Pass и PlayStation Plus, а также получившие проект бесплатно в рамках раздач в Epic Games Store.

Ключевые этапы роста:

Март 2021 — 5 млн проданных копий.

— 5 млн проданных копий. Ноябрь 2022 — 10 млн игроков.

— 10 млн игроков. Декабрь 2023 — 16 млн игроков.

— 16 млн игроков. Ноябрь 2024 — 19 млн игроков.

— 19 млн игроков. Март 2025 — 20 млн игроков.

Death Stranding впервые вышла 8 ноября 2019 года на PlayStation 4, затем появилась на ПК в 2020 году и добралась до Xbox Series X|S в 2024 году.

Сейчас Kojima Productions сосредоточена на разработке Death Stranding 2: On the Beach, релиз которого запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.