Сценаристом анимационного фильма Death Stranding выступит автор "Воспитанных волками"

Недавно Хидео Кодзима заявил, что вселенная Death Stranding ждет анимационная адаптация. И вот появилась новая информация о проекте - в том числе подтверждение того, что это будет анимационный фильм, а не сериал, а также информация о том, кто будет заниматься сценарием.

За сценарий анимационного фильма будет отвечать Аарон Гузиковский, известный зрителям по работе над триллером «Пленницы» и научно-фантастическим сериалом «Воспитанные волками». По словам сценариста, являющегося фанатом творчества Кодзимы, он очень рад возможности создать новую историю для этой вселенной.

"Я обожаю мир Death Stranding - он такой творчески раскрепощенный, такой красиво мрачный и в то же время полный надежд. Я очень взволнован и польщен тем, что Хидео Кодзима, чьим творчеством я восхищаюсь уже долгое время, пригласил меня стать частью его творения и воплотить в жизнь новые истории в этой плодородной и обескураживающей вселенной. Рисование и анимация всегда были очень близки моему сердцу, так что наконец-то получить возможность исследовать это пространство - это исполнение мечты".

Аарон Гузиковски обещает расширить вселенную Хидео Кодзимы новой историей, рассчитанной на взрослую аудиторию, однако это не будет экранизация игры. Детали сюжета пока не раскрываются.