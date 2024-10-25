Партийная Soulslike-игра Deathbound получит дополнение в конце октября

28 октября 2024 года поклонники Deathbound получат дополнение Accepted By Death, анонсированное во время Indie Horror Showcase. Это первое DLC для партийной соулслайк-игры от Tate Multimedia и Trialforge Studio предлагает два новых режима — Boss Rush и Hardcore Mode, которые проверят ваши навыки в стратегических боях и выживании. Дополнение выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (Steam, GOG, Epic Games Store).

Игроки смогут вступить на Путь к смерти — лиминальное пространство, где исчезает грань между жизнью и смертью. Режим Boss Rush бросит вызов пяти могущественным боссам, воплощающим стадии горя: Отрицание, Гнев, Сделка, Депрессия и Принятие. Завершив их, вы откроете финальное сражение с Горе-Очистителем, безжалостным судьей эссенций.

Режим Hardcore Mode добавит игре новые ставки: смерть здесь окончательна, и каждый ход может стать последним. Новый контент также включает уникальные предметы, такие как плащ Семантии, улучшающий выносливость, и меч Чистильщика, открывающий новые движения.