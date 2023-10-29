Разработчики Deathbound представили две основные фракции: Церковь Смерти и Культ Жизни

TrialForge Studios и Tate Multimedia поделились двумя видеороликами, подробно описывающими игровых персонажей Deathbound, нового взгляда на жанр Soulslike, релиз которой намечен на 2024 год. В основе предстоящей игры стоят две фракции: Церковь Смерти и Культ Жизни. Два видеоролика дают краткое представление о личности и мотивах каждого персонажа. Кроме того, видеоролики демонстрируют боевые стили и атаки, которые предлагает каждый из проклятых воинов.
Церковь Смерти — доминирующая вера в Зиеминале (мире Смерти), состоящая из фанатиков, преследующих любого, кто не следует их вероисповеданию. На противоположном фронте стоит Культ Жизни — непростой союз множества организаций, пытающийся противостоять притеснениям последователей Смерти. В его состав входят Эссенцемансеры – поклонники Богини Жизни – стремящиеся любой ценой вернуть человечеству бессмертие.
События игры Deathbound разворачиваются в разрушающейся цивилизации, где столкновение между фанатичной верой и противоестественной наукой уничтожило мир Зиеминаля и великий город Акратья. На протяжении всего своего крестового похода игроки столкнутся с безжалостными монстрами, которые проверят волю и доблесть всех, кто постучится в их дверь. В Зиеминале нет ни добра, ни зла, есть только оправдания.