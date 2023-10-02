Souls-подобный ролевой экшен Deathbound получил новый геймплейный трейлер

Tate Multimedia и Trialforge Studio поделились кратким боевым тизером предстоящей Souls-подобной игры Deathbound. Используйте силу, почерпнутую в сердцах павших воинов, и преодолейте ужасы, населяющие мир Зиеминаля.
События Deathbound происходят в устрашающей реальности, где сталкиваются Вера и Наука. Зиеминал и великий город Акратия кишат бездушными злодеями и беспощадными боссами, которые будут доводить игроков до предела. Связь с павшими воинами, обнаруженными во время крестового похода, будет иметь решающее значение, если игроки хотят получить хоть какой-то шанс на выживание в мерзком и опасном городе Акратия.
Создавайте неповторимые стили игры, динамически меняя персонажей, обнаруженных в Зиеминале. Павшие воины дают игрокам возможность адаптироваться ко многим опасным ситуациям, в которых они окажутся. Тизер дает представление о динамичном боевом игровом процессе.
Обнаженные руки, как могучий Терон, крестоносец Богини Смерти. Станьте силой природы в роли Агароса, размахивая своим сокрушительным молотом. Когда традиционного меча и щита недостаточно, призовите Оливию и обрушьте молнию на ничего не подозревающих жертв. Внимательный взгляд также может мельком увидеть разрушительные Морфстрайки во время тизера. Морф-удары выполняются объединенными силами всех поглощенных павших. На грани смерти точный Морф-удар может означать победу над непоколебимым врагом.
Deathbound выйдет в 2024 году.