Хоррор с динозаврами Deathground получил новый трейлер и окно релиза

Во время Future Games Show представили новый тизер Deathground — жуткого survival-хоррора, где игрокам предстоит скрываться от динозавров. Игра выйдет уже в этом году, хотя точную дату пока не раскрыли.

В свежем трейлере показали локации, новых персонажей и динамичный геймплей. Deathground рассчитана на кооператив, но можно играть и в одиночку. Правда, одному придётся сложнее — без напарников, которые могут спасти вас от когтей и зубов хищников.

Каждому игроку выдаётся специализированное снаряжение: детектор движения, аптечка, хакерское устройство или винтовка с транквилизатором. В команде важно грамотно распределить роли, иначе шансов на выживание будет немного.

Главная фишка игры — процедурная генерация. Локации и поведение динозавров меняются при каждом новом запуске, так что предсказать, откуда выскочит очередной ящер, невозможно.

Релиз Deathground запланирован на 2025 год для ПК.