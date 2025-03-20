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Deathground 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица
7.2 40 оценок

Хоррор с динозаврами Deathground получил новый трейлер и окно релиза

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

Во время Future Games Show представили новый тизер Deathground — жуткого survival-хоррора, где игрокам предстоит скрываться от динозавров. Игра выйдет уже в этом году, хотя точную дату пока не раскрыли.

В свежем трейлере показали локации, новых персонажей и динамичный геймплей. Deathground рассчитана на кооператив, но можно играть и в одиночку. Правда, одному придётся сложнее — без напарников, которые могут спасти вас от когтей и зубов хищников.

Каждому игроку выдаётся специализированное снаряжение: детектор движения, аптечка, хакерское устройство или винтовка с транквилизатором. В команде важно грамотно распределить роли, иначе шансов на выживание будет немного.

Главная фишка игры — процедурная генерация. Локации и поведение динозавров меняются при каждом новом запуске, так что предсказать, откуда выскочит очередной ящер, невозможно.

Релиз Deathground запланирован на 2025 год для ПК.

-7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
SkyraX
Релиз Deathground запланирован на 2024 год для ПК.

у меня всё

3
K0t Felix

А в описании воще 2026. Пусть определятся

2
Max Rolens

Так себе игра... скучная. Зря играл )))

2
yuriy1606

опять эти инди ((((

1
Фанат Миты

это у меня одного так или это массовый троллинг?

1
Light of Tfuth

Это мусор, а не игры, которые показывали Future Games Show

1
Шрек и осел vs CD Project Light of Tfuth

Иногда и на мусор можно посмотреть

0
Александр Дантес

Я то подумал это игра про динозавров, а это какая то кооперативная туфта, заменили маньяков на прип*зднутых динозавров + охапка дров кооп ужастик готов - кушайте и не обляпайтесь.

0
Шрек и осел vs CD Project

Кооператив... процедурная дегенерация...

-1