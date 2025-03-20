Хоррор с динозаврами Deathground получил новый трейлер и окно релиза

Во время Future Games Show представили новый тизер Deathground — жуткого survival-хоррора, где игрокам предстоит скрываться от динозавров. Игра выйдет уже в этом году, хотя точную дату пока не раскрыли.
В свежем трейлере показали локации, новых персонажей и динамичный геймплей. Deathground рассчитана на кооператив, но можно играть и в одиночку. Правда, одному придётся сложнее — без напарников, которые могут спасти вас от когтей и зубов хищников.
Каждому игроку выдаётся специализированное снаряжение: детектор движения, аптечка, хакерское устройство или винтовка с транквилизатором. В команде важно грамотно распределить роли, иначе шансов на выживание будет немного.
Главная фишка игры — процедурная генерация. Локации и поведение динозавров меняются при каждом новом запуске, так что предсказать, откуда выскочит очередной ящер, невозможно.
Релиз Deathground запланирован на 2025 год для ПК.
у меня всё
А в описании воще 2026. Пусть определятся
Так себе игра... скучная. Зря играл )))
опять эти инди ((((
это у меня одного так или это массовый троллинг?
Это мусор, а не игры, которые показывали Future Games Show
Иногда и на мусор можно посмотреть
Я то подумал это игра про динозавров, а это какая то кооперативная туфта, заменили маньяков на прип*зднутых динозавров + охапка дров кооп ужастик готов - кушайте и не обляпайтесь.
Кооператив... процедурная дегенерация...