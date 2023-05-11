Пиксельное хоррор-приключение с музыкой Акиры Ямаоки Decarnation выходит в конце мая ©

Психологический приключенческий хоррор Decarnation будет запущен для Switch и ПК в Steam 31 мая, объявили издатель Shiro Unlimited и разработчик Atelier QDB. Он будет поддерживать английский, французский, немецкий, польский, испанский, португальский, упрощенный китайский и японский языки.

Компании также объявили, что в игре будет 10 треков от известного японского композитора Акиры Ямаоки, наиболее известного своей работой над серией Silent Hill.

«Я рад возможности принять участие в разработке Decarnation, которая черпает вдохновение из очень дорогих мне работ, таких как Moju: The Blind Beast Эдогавы Рампо», — сказал Акира Ямаока в пресс-релизе. «Это один из моих любимых романов, который вдохновил меня на создание многих личных произведений. Во многом Decarnation напоминает мне эту работу, и у меня сложилась особая связь с этой игрой. Я искренне надеюсь, что игрокам это понравится так же, как и мне!»

Исследуйте призрачный мир, реальный и вымышленный, и найдите ключи, необходимые для сражения с внутренними и внешними монстрами. Погрузитесь в очень эмоциональную историю, разворачивающуюся в пагубной сложной обстановке. Испытайте разнообразный игровой процесс с запутанными головоломками, опасными существами, Лавкрафтовской средой и метафорическими мини-играми.

Decarnation черпает вдохновение в лучших двухмерных приключенческих хоррорах и играх ужасов на выживание прошлых эпох, а также в культовых фильмах Сатоши Кона (Perfect Blue) и Дэвида Линча (Mulholland Drive).