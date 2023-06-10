Бета-версия асимметричного социального хоррора Deceit 2 уже доступна на ПК ©

Асимметричный многопользовательский хоррор и социальная дедукция объединяются в Deceit 2, и, как было показано во время летней демонстрации Future Games Show, вы можете играть в бета-версию прямо сейчас, зарегистрировавшись на Deceit.gg.

События происходят в приюте Милхейвен, где предыдущий оккультный ритуал оставил темное наследие, которое теперь было раскрыто группой, известной как Анонимные Искатели Истины. От шести до девяти игроков оказались в ловушке в убежище, поэтому они должны работать вместе, чтобы выполнить задания и разгадать тайну, чтобы сбежать, но есть одна загвоздка — двое из них были заражены и пытаются саботировать их усилия.

Зараженные игроки могут активировать Алтари Крови по всей карте, и если они активируют достаточное их количество, реальность рухнет, и все переместятся в Посредник. В этом параллельном измерении Зараженные обретают значительные силы, поэтому невинные игроки должны избегать их, в то время как сногсшибательные ужасы искажают ландшафт вокруг них, пока они в конце концов не смогут снова вернуться в реальный мир.

За пределами Посредника наблюдение и дедукция являются ключом к разоблачению Зараженных в ваших рядах, и если вы идентифицируете одного из них, на них можно будет напасть, чтобы инициировать ритуал изгнания, который изгонит их. Однако вы должны быть уверены, что ваши инстинкты верны, поскольку нападение на невинного игрока только уменьшит размер вашего отряда и еще больше склонит шансы в пользу Зараженных.

Deceit 2 выйдет позже в 2023 году для ПК, PlayStation и Xbox с поддержкой кроссплатформенной игры на всех платформах. Игроки на ПК могут загрузить и сыграть в бета-версию прямо сейчас, посетив deceit.gg.