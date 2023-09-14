Многопользовательский хоррор Deceit 2 стал доступен на ПК в Steam

World Makers сообщила о выходе асимметричного многопользовательского хоррора Deceit 2 на ПК в Steam. Deceit 2 делит игроков на две группы: невиновные и заражённые. В гонке на время игроки должны работать вместе, чтобы собирать души и общаться с помощью чата, чтобы выследить зараженных. От того, как вы справитесь с обманом, зависит, выживете ли вы. И остерегайтесь промежуточного этапа, когда Ужасы могут уничтожать своих жертв одну за другой.
«Мы хотели расширить сюжетную линию Deceit 2 и вновь представить историю Game Master, потому что без Game Master не существует вселенной Deceit», — сказал Джеймс Томпсон, генеральный директор World Makers. «Команде пришлось создать особый вид энергии, чтобы создавать впечатления, которые затрагивают эти жуткие ужасы и переосмысливают то, какими могут быть наша игра и жанр социальной дедукции. Наша безумная надежда состоит в том, чтобы игроки бегали и кричали, но при этом возвращались снова и снова».
Deceit 2 представит игрокам на консолях и ПК совершенно новый, асимметричный многопользовательский режим ужасов. В созданном с нуля с использованием Unreal Engine 5 хорроре игроки попадают на одну из множества визуально ярких и зловещих карт, чтобы выяснить, кто в группе является убийственным Зараженным Ужасом. Deceit 2 — это захватывающая и по-настоящему устрашающая многопользовательская игра, в которой выживут только здравомыслящие люди. В ней представлены новые предметы, матчи для девяти игроков и переработанный игровой процесс.
Первая часть была неплохим аналогом платных игр, подобного жанра, а что предложит нам вторая часть, ещё и платная - не понятно. Больших надежд не возлагаю, но не исключаю что фан база первой медленно перекатится ко второй части.
Не советую, долго играл в 1ю часть но потом пришли новые разрабы и могли только делать её хуже и хуже, а потом вообще "закрыли" и пошли делать 2ю часть с ещё более донным геймплеем и новыми нескучными небинарными персонажами