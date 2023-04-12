Разработчики Deliver Us Mars отмечают успех игры крупным обновлением ©

Frontier Foundry и KeokeN Interactive выпустили крупное обновление для научно-фантастической приключенческой игры Deliver Us Mars, которая уже доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.

Обновление, доступное сегодня для всех платформ, приносит визуальные улучшения и дополнительную оптимизацию в игре. Новые функции включают параметр режима качества для консолей нового поколения, поддержку адаптивного триггера для контроллера DualSense на PS5 и дополнительные настройки специальных возможностей. AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 теперь поддерживается для геймеров на ПК.

Deliver Us Mars был запущен 2 февраля и получил высокую оценку за сюжет, актеров озвучивания и богатую тематику. Игра также получила хвалебный трейлер.

Deliver Us Mars рассказывает историю Кэти Йохансон, стажера-астронавта, которая присоединяется к опасной миссии по поиску революционных технологий с Красной планеты, которые могут спасти Землю. Однако мотивы Кэти осложняются возможностью того, что ее давно потерянный отец все еще жив и ждет ее на Марсе.