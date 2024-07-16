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Deliver Us The Moon 28.09.2018
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
7.1 104 оценки

Deliver Us The Moon вышла на Nintendo Switch

monk70
Новости

После успешного запуска на ПК, Xbox и PlayStation, издатель Wired Productions и голландская игровая студия KeokeN Interactive сегодня выпустили Deliver Us The Moon на Nintendo Switch. Наденьте свои космические ботинки и исследуйте заброшенные аванпосты, чтобы собрать воедино тайну того, что случилось с человечеством. Как от первого, так и от третьего лица, у игроков есть только их дрон ASE для компании, поскольку они используют различные лазеры, ракеты и роботизированные руки, чтобы решить даже самые сложные головоломки.

Запуск Deliver Us The Moon в 2019 году стал определяющим моментом для Wired Productions. Мы присоединились к KeokeN Interactive в то время, когда их мечты казались недостижимыми, и вместе мы добрались до Луны. Пять лет спустя игра остается свидетельством нашего путешествия, но наша миссия изменилась. Мы поддерживали KeokeN на каждом шагу пути, и мы рады снова поддержать их с запуском Deliver Us The Moon на Nintendo Switch, что является не только техническим достижением, но и тем, что, как мы искренне надеемся, поможет продолжить историю «Deliver Us

— Лео Зулло, управляющий директор Wired Productions.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Ну весьма не дурно учитывая возраст консоли. Если конечно видео именно с нее захвачено.

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