Deliver Us The Moon вышла на Nintendo Switch

После успешного запуска на ПК, Xbox и PlayStation, издатель Wired Productions и голландская игровая студия KeokeN Interactive сегодня выпустили Deliver Us The Moon на Nintendo Switch. Наденьте свои космические ботинки и исследуйте заброшенные аванпосты, чтобы собрать воедино тайну того, что случилось с человечеством. Как от первого, так и от третьего лица, у игроков есть только их дрон ASE для компании, поскольку они используют различные лазеры, ракеты и роботизированные руки, чтобы решить даже самые сложные головоломки.
Запуск Deliver Us The Moon в 2019 году стал определяющим моментом для Wired Productions. Мы присоединились к KeokeN Interactive в то время, когда их мечты казались недостижимыми, и вместе мы добрались до Луны. Пять лет спустя игра остается свидетельством нашего путешествия, но наша миссия изменилась. Мы поддерживали KeokeN на каждом шагу пути, и мы рады снова поддержать их с запуском Deliver Us The Moon на Nintendo Switch, что является не только техническим достижением, но и тем, что, как мы искренне надеемся, поможет продолжить историю «Deliver Us
— Лео Зулло, управляющий директор Wired Productions.
Ну весьма не дурно учитывая возраст консоли. Если конечно видео именно с нее захвачено.