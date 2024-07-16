Deliver Us The Moon вышла на Nintendo Switch

Приключенческая игра от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге. События игры разворачиваются в ближайшем будущем, где человечество исчерпало природные ресурсы Земли и колонизировало Луну, на которой был найден новый источник энергии. На Землю организовали поставки, но через какое-то время связь с Землёй оборвалась и планета снова осталась без необходимой энергии.

Спустя несколько лет на Луну отправляют последнего космонавта Земли, ему необходимо выполнить опасное задание, чтобы выяснить, что же произошло, и можно ли спасти человечество. Возьмите на себя роль этого космонавта, найдите подсказки и раскройте все тайны и секреты лунной колонии.