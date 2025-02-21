Бесплатная кооперативная кампания Delta Force "Черный ястреб" уже доступна

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down официально объявили о выходе кооперативной кампании «Черный ястреб», воссоздающей одно из самых напряженных сражений современности. Игроки смогут окунуться в события операции «Готический змей» и стать частью элитного подразделения, попавшего в окружение вражеских сил в 1993 году в Могадишо.

Кампания предлагает кооперативный режим на 4 игрока, где ключевым элементом является слаженная работа отряда. Перед началом миссий бойцы смогут выбрать класс и экипировку, влияющие на стиль игры и стратегию прохождения. В игре представлена продвинутая система баллистики и интеллектуальный ИИ, который подстраивается под действия игроков, создавая реалистичную боевую обстановку.

Чтобы успешно пройти миссии, игрокам рекомендуется:

Фокусироваться на целях – выполнение ключевых задач критически важно.

– выполнение ключевых задач критически важно. Оценивать ситуацию перед атакой – поспешные действия могут привести к поражению.

– поспешные действия могут привести к поражению. Поддерживать союзников – вовремя помогать павшим товарищам и делиться ресурсами.

– вовремя помогать павшим товарищам и делиться ресурсами. Всегда быть начеку – враги могут атаковать с неожиданного направления.

Как загрузить кооперативную кампанию

Кампания занимает около 28 ГБ свободного места и доступна для загрузки в Steam и Epic Games Store.

Загрузка в Steam: можно загрузить напрямую в Steam или в лобби «Черный ястреб» в игре