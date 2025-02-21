Бесплатная кооперативная кампания Delta Force "Черный ястреб" уже доступна

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down официально объявили о выходе кооперативной кампании «Черный ястреб», воссоздающей одно из самых напряженных сражений современности. Игроки смогут окунуться в события операции «Готический змей» и стать частью элитного подразделения, попавшего в окружение вражеских сил в 1993 году в Могадишо.
Кампания предлагает кооперативный режим на 4 игрока, где ключевым элементом является слаженная работа отряда. Перед началом миссий бойцы смогут выбрать класс и экипировку, влияющие на стиль игры и стратегию прохождения. В игре представлена продвинутая система баллистики и интеллектуальный ИИ, который подстраивается под действия игроков, создавая реалистичную боевую обстановку.
Чтобы успешно пройти миссии, игрокам рекомендуется:
- Фокусироваться на целях – выполнение ключевых задач критически важно.
- Оценивать ситуацию перед атакой – поспешные действия могут привести к поражению.
- Поддерживать союзников – вовремя помогать павшим товарищам и делиться ресурсами.
- Всегда быть начеку – враги могут атаковать с неожиданного направления.
Как загрузить кооперативную кампанию
Кампания занимает около 28 ГБ свободного места и доступна для загрузки в Steam и Epic Games Store.
- Загрузка в Steam: можно загрузить напрямую в Steam или в лобби «Черный ястреб» в игре
- Epic Games Store / Загрузка через программу запуска: можно загрузить на вкладке «Черный ястреб» в программе запуска игры или в лобби «Черный ястреб» в игре
Подскажите, как добавить в Стиме?
на странице с игрой, дополнительный контент
тока сменить регион, эти бомжи заблокали всё, даже через стимдб нельзя
Кооператив обязателен или можно синглом пройти?
Ответ от разработчиков:
Нда, не доступна в регионе :(
Игра доступна, но не в стиме. Зайдите на официальный сайт и скачайте отдельный лаунчер.