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Delta Force 05.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 230 оценок

Бесплатная кооперативная кампания Delta Force "Черный ястреб" уже доступна

IKarasik
Новости

Разработчики Delta Force: Black Hawk Down официально объявили о выходе кооперативной кампании «Черный ястреб», воссоздающей одно из самых напряженных сражений современности. Игроки смогут окунуться в события операции «Готический змей» и стать частью элитного подразделения, попавшего в окружение вражеских сил в 1993 году в Могадишо.

Кампания предлагает кооперативный режим на 4 игрока, где ключевым элементом является слаженная работа отряда. Перед началом миссий бойцы смогут выбрать класс и экипировку, влияющие на стиль игры и стратегию прохождения. В игре представлена продвинутая система баллистики и интеллектуальный ИИ, который подстраивается под действия игроков, создавая реалистичную боевую обстановку.

Чтобы успешно пройти миссии, игрокам рекомендуется:

  • Фокусироваться на целях – выполнение ключевых задач критически важно.
  • Оценивать ситуацию перед атакой – поспешные действия могут привести к поражению.
  • Поддерживать союзников – вовремя помогать павшим товарищам и делиться ресурсами.
  • Всегда быть начеку – враги могут атаковать с неожиданного направления.

Как загрузить кооперативную кампанию

Кампания занимает около 28 ГБ свободного места и доступна для загрузки в Steam и Epic Games Store.

  • Загрузка в Steam: можно загрузить напрямую в Steam или в лобби «Черный ястреб» в игре
  • Epic Games Store / Загрузка через программу запуска: можно загрузить на вкладке «Черный ястреб» в программе запуска игры или в лобби «Черный ястреб» в игре
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Cmok

Подскажите, как добавить в Стиме?

1
princefuture

на странице с игрой, дополнительный контент

2
JohnTornton

тока сменить регион, эти бомжи заблокали всё, даже через стимдб нельзя

1
bubenson

Кооператив обязателен или можно синглом пройти?

1
Zloy_Parkur

Ответ от разработчиков:

Да, можно играть и в одиночку, но это будет невероятно трудно. Чтобы кампания ощущалась как задумано, настоятельно рекомендуем играть в полном отряде из 4 игроков.
1
bubenson

Нда, не доступна в регионе :(

1
MrGamerDad

Игра доступна, но не в стиме. Зайдите на официальный сайт и скачайте отдельный лаунчер.

1